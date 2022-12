Trboveljski karateisti med najuspešnejšimi v mednarodni konkurenci

Eden mednarodnih karate turnirjev z najdaljšo tradicijo v Evropi, petdeseti turnir Trbovlje Open, je ta konec tedna gostil rekordnih 679 tekmovalk in tekmovalcev, ki so opravili kar 831 nastopov v katah in športnih borbah. Tekmovalci so bili iz 112 klubov iz desetih držav.

Uroš Markuljevič je bil najuspešnejši domači tekmovalec z osvojenim zlatom pri mlajših članih, bronom pri članih in srebrom v kategoriji open. FOTO: Arhiv KK Trbovlje

Tako kot v organizacijskem so trboveljski karateisti tudi na tekmovalnem področju igrali eno najvidnejših vlog, pravi Bogdan Simerl, predsednik domačega kluba. Osvojili so kar 29 medalj, od teh šest zlatih, pet srebrnih in 18 bronastih. To je v skupnem seštevku najuspešnejših klubov nazadnje pomenilo tretje mesto.

Statistika in rezultati dosegljivi na: https://e-karate.si/si/results/180

Prvič so na trboveljskem turnirju nastopili tudi para karateisti, med njimi tudi domačin Branko Glavač, ki je osvojil zlato medaljo.