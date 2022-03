Tudi ministrica Kustec za izključitev ruskih športnikov na pobudo ZDA

ZDA in skupina držav se sprejele izjavo, ki poziva mednarodne športne zveze, naj iz tekmovanj izključijo Rusijo in Belorusijo ter njune športnike. Izjavi se je pridružila tudi ministrica za šolstvo in šport Simona Kustec.

Izjava pravi, da je Rusija sprožila neupravičeno vojno s pomočjo Belorusije, spoštovanje človekovih pravic in miroljubni odnosi med državami pa so temelj mednarodnega športa. Podpisniki izjave pozivajo mednarodne športne organizacije naj Rusiji in Belorusiji ne dovolijo izvedbe mednarodnih športnih tekmovanj ali kandidaturo zanje.

Tudi športniki ne bi smeli tekmovati v tujini

Tudi posamezni športniki, ki predstavljajo obe državi, ne bi smeli tekmovati v tujini, kjer je mogoče, pa je potrebno omejiti finančno podporo ruskim in beloruskim klubom, organizacijam ter športnikom kakor tudi organizacijam, ki so povezane z obema državama.

Simona Kustec FOTO: Leon Vidic

Podpisniki pozdravljajo športne zveze, ki so to že storile in odločitev Mednarodnega paraolimpijskega komiteja, da ruskim in beloruskim športnikom prepreči tekmovanje na zimskih paraolimpijskih igrah v Pekingu.

Mednarodne športne zveze pozivajo tudi naj ne kaznujejo ruskih in beloruskih športnikov, kakor tudi ukrajinskih, ki so pretrgali vezi s svojimi klubi, prav tako naj ne uvajajo sankcij proti organizatorjem prireditev, ki blokirajo ruske ali beloruske ekipe.

Pod izjavo so se med drugim podpisali ministri iz Avstralije, Avstrije, Belgije, Francije, Kanade, Estonije, Finske, Cipra, Češke, Hrvaške, Nemčije, Grčije, Madžarske, Islandije, Italije, Japonske, Južne Koreje, Litve, Nove Zelandije, Norveške, Romunije, Slovaške, Švedske, Španije in tako naprej.