Tudi odlična hrana pomaga v boju za kolajne

V nadaljevanju preberite:

Kako se je Maribor lotil največje večpanožne prireditve mladih športnikov doslej pri nas? Kako je z obiskom prireditev? Kakšen je jedilnik v športni vasi in kako so urejeni prevozi? In kdo je vzornik novega dragulja slovenskega tenisa, 14-letnega Svita Suljića?