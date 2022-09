Tudi za konec veslaških obračunov brez svetle točke

Tudi na letošnjem prvenstvu Slovenci nikakor ne najdejo priključka k eliti, tokrat pa so konec tedna v dosežke vpisali eno 15. in dve 18. mesti. Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs sta med dvojci brez krmarja v finalu C osvojila tretje mesto, na zadnjem mestu finala C pa sta pristala oba skifista – Izolčanka Nina Kostanjšek in Ljubljančan Matej Filip Pfeifer.

V nekdaj paradnem slovenskem športu je neuspeh delno prikril le 36-letni Izolčan Rajko Hrvat, ki se je že v petek veselil bronastega odličja med lahkimi skifisti.

Prihodnji teden se bodo veslači zbrali na državnem prvenstvu na Bledu.