Tyson stavi 100.000 dolarjev na zmago svojega polbrata

Neporaženi britanski boksar Tommy Fury, mlajši polbrat šampiona težke kategorije Tysona Furyja, se je slednjič le dogovoril za obračun z ameriškim spletnim zvezdnikom Jakom Paulom. Udarila se bosta 6. avgusta v znamenitem newyorškem Madison Square Gardnu.

»Ciganski kralj«, za katerega se je Tyson sam oklical, je prepričan, da bo njegov polbrat, ki je doslej v profesionalnem ringu nanizal osem zmag zapovrstjo (in še bolj zaslovel kot finalist britanskega resničnostnega šova Otok ljubezni 2019), premagal Paula, ki v dosedanjih petih dvobojih prav tako še ni okusil grenkobe poraza.

Jake Paul je nokavtiral tudi mojstra mešanih borilnih športov Tyrona Woodleyja. FOTO: Kim Klement/Usa Today Sports

»Verjamem v Tommyja in njegov uspeh, kar sem pripravljen podkrepiti tudi z denarjem. Z vsakim, ki meni drugače, sem pripravljen staviti 100.000 dolarjev, da bo moj brat ring zapustil kot zmagovalec,« je poudaril Tyson Fury in pri napovedi šel še korak naprej: »Menim, da bo Tommy nokavtiral Jaka. Mora le verjeti vase in uživati, saj bo zelo dobro plačan za dvoboj z nekom, ki se še nikoli ni boril s pravim boksarjem.«

Paul resda še ni imel opravka s poklicnim boksarjem, ob mojstrih mešanih borilnih športov Benu Askrenu in Tyronu Woodleyju je, denimo, nokavtiral tudi košarkarja Nata Robinsona. Zdaj bo skušal dokazati, da se lahko kosa tudi z mojstrom trdih pesti. "Ciganski kralj" se zaveda, da bo njegov polbrat pod večjim pritiskom kot Paul, dodatnega mu je pred časom naložil tudi sam, ko je dejal, da se mu bo v primeru poraza odpovedal kot bratu.