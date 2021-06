Udarili piko na i, slovenski jastrebi zdaj proti poljskim orlom

Klemen Čebulj je bil spet dejaven v napadu. FOTO: FIVB

Nihče ne bi stavil na Slovenijo

Slovenija : Bolgarija 3:0 (23, 16, 18).

Sejmiščna dvorana v Riminiju, brez gledalcev, sodnika: Nasr (Egipt), Gerardo (Mehika).

Slovenija: T. Štern 13, Pajenk 6, Kozamernik 3, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Ropret 1, Urnaut 4, Čebulj 7, Možič 10: Bolgarija: Karjagin 10, Čavdarov 6, Kolev 6, Atanasov, V. Stankov, Seganov 4, S. Stankov, Petrov 5, Asparuhov 10, Ljuckanov 1, V. Ivanov, Kartev 2, M. Ivanov, Parapunov.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izpolnila optimističen cilj, ki si ga je zadala pred začetkom krstnega nastopa v ligi narodov. Po 15 tekmah predtekmovanja v Riminiju je zasedla tretje mesto in se uvrstila v polfinale. Zadnja žrtev je bila danes Bolgarija, ki so jo Slovenci s pol moči premagali gladko s 3:0 (23, 16, 18). Slovenija je imela pred zadnjim krogom vse v svojih rokah, ni želela, da ji polfinale rešujejo drugi. Na papirju niti ne bi smela imeti težkega dela, saj so Bolgari v Riminiju zbrali le dve zmagi. In ga tudi ni imela.Nekaj manjših težav je bilo le na samem začetku, ko pa je ujela ritem, jo je bilo nemogoče ustaviti. Pomembnost tekme je na začetku naredila svoje. V slovenski vrsti je bilo nekaj nervoze, napakiinsta Bolgarom omogočili vodstvo s 4:1, toda stvari so hitro prišle na svoje mesto. Slovenci so na deveti točki tekmece ujeli,jih je prvič popeljal v vodstvo, z njegovim asom je bilo že 12:9. Najvišje vodstvo slovenske ekipe je bilo pri izidu 19:15, ki ga je postavil, Mariborčan je v prvih dveh nizih menjal Urnauta, tretjega pa odigral v celoti. Bolgari so se do konca niza sicer približali, po bloku Čebulju na 22:23, toda Slovenci so zadržali mirne živce inje izkoristil drugo zaključno žogo svoje ekipe.Slovenci so po dobljenem nizu lažje zadihali, na začetku drugega niza se povsem sprostili in ujeli pravi ritem. Po točkije bilo 6:2, po asu Pajenka 9:4, prednost je nato še naraščala, najvišja je bila pri izidu 20:10, te pa niso mogli več zapraviti. Tudi v tretjem nizu je bilo vprašanje zmagovalca hitro rešeno. Povsem sproščeni Slovenci so igrali odlično, razpoloženi Možič jih je popeljal v vodstvo z 10:4, v igro sta vstopila šein, a na igrišču se ni veliko spremenilo, tako da je Slovenija gladko prišla do zmage in polfinala. Slovenci, ki so tako predtekmovanje končali z 12 zmagami in tremi porazi (Srbija, Nemčija, Brazilija), bodo v polfinalu igrali s Poljaki, v predtekmovanju so jih že premagali. Drugi polfinalni par sestavljata Brazilija in Francija.»Na začetku smo bili nekoliko pod pritiskom, kasneje pa je bilo težko držati zbranost na visoki ravni. Zelo veseli smo, ker je to velik rezultat za Slovenijo, to, da je med štirimi najboljšimi reprezentancami v ligi narodov. Menim, da pred začetkom nihče ne bi stavil na nas, a smo tukaj premagali skoraj vse velike reprezentance. Fantje so opravili veliko delo, ki pa še ni končano, zdaj prihaja najlepši del tekmovanja,« je navrgel slovenski selektor»Ponovno je bila težka tekma, že zaradi tega, ker je to že tretji tekmovalni dan. Noge in roke so že malo težje, a pomembno je bilo, da smo tisti prvi niz izvlekli, v nadaljevanju pa se je videlo, da smo preprosto precej boljša ekipa v kakršnikoli zasedbi že igramo in res sem neizmerno vesel. Pohvalil bi vse fante za te odlične predstave in uvrstitev na zaključni turnir,« je dejalje dodal:»Res je, da je Bolgarija na papirju morda slabša ekipa, a mislim, da v ligi narodov nobena tekma ni lahka. Danes smo že od prve točke, in prav vseh šest igralcev, začeli s pravim pristopom. Storili smo kar smo morali za uvrstitev na zaključni turnir. Odigrali smo na zelo visoki ravni in tako uspešno zaključili skupinski del.«