Ujete tisočinke (7. 10. - 13. 10.)

Galerija

Tekmovalec se ogreva v zakulisju med tekmovanjem v bodybuildingu za mistra in miss vzhodne Afrike 2024. Na tekmovanju v Nairobiu so se predstavili elitni športniki iz vse regije, ki so slavili moč, predanost in živahno vzhodnoafriško kulturo fitnesa. Foto: Luis Tato/Afp