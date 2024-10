Ujete tisočinke (30. 9. - 6. 10.)

Galerija

Benjamin Šeško je na drugi tekmi Lige prvakov po pol ure tekme Juventusu zabil evrogol, po dobri uri pa še 11-m za drugo vodstvo Leipziga, ki pa je kljub igralcu več izgubil doma z 2:3. Na deseti tekmi sezone je Benjamin v dresu kluba in reprezentance dosegel deveti in deseti gol, petega in šestega za Leipzig, k čemur je dodal še tri podaje. Foto: Ronny Hartmann/Afp