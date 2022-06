Ukrajinski šampion zgrožen zaradi odločitve svetovne zveze glede Rusov

Ukrajinski judoistični šampion Georgij Zantaraja je – tako kot mnogi drugi – zgroženo sprejel novico, da se bodo lahko turnirja za svetovni pokal v Ulan Batorju (med 24. in 26. junijem) udeležili tudi Rusi. Resda pod zastavo svetovne zveze (IJF), pa vendarle.

»Če bodo ruski judoisti resnično nastopili na tekmovanju v Mongoliji, se bom uradno odpovedal vsem osvojenim lovorikam, vštevši naslovu svetovnega prvaka!« je uvodoma poudaril Zantaraja in hkrati obžaloval, da njegova najljubša športna zveza, ki od nekdaj izpostavlja vrednote, kot so mir enotnost in prijateljstvo, zdaj pasivno podpira vojno v Ukrajini.

»Ne bom tiho! Medtem ko se Rusi prijavljajo za turnir, naj bo vsem jasno, da vsak dan v Ukrajini umre na stotine ljudi, na tisoče pa jih trepeta za svoja življenja, ker ruska vojska neusmiljeno bombardira ukrajinska mesta. Če bodo Rusi kljub vsemu nastopili v Ulan Batorju, pa čeprav pod zastavo IJF, mi lahko verjamete, da Ukrajincev na tem tekmovanju zagotovo ne bo,« je pribil svetovni prvak iz Rotterdama 2009, ki se lahko pohvali še s tremi zlatimi kolajnami na evropskih prvenstvih (2011, 2017 in 2019). Na poti do svojega drugega naslova evropskega prvaka je, mimogrede, v zaključnem dvoboju v Varšavi premagal slovenskega reprezentanta Adriana Gomboca.

Kot je večkrat ponovil, je zanj izjemno pomembno, da je šport, s katerim se ukvarja vse življenje, in njegovi predstavniki na strani Ukrajine. »Da so na strani države, ki zdaj ne more delovati normalno zaradi vojne, ki jo je začela Rusija!« je v javnem pismu še zapisal 34-letni Ukrajinec, ki se je večkrat boril tudi z Rokom Drakšičem in Andražem Jerebom.