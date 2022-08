Usik zmagal za Ukrajino, Joshua po razglasitvi izgubil živce

Ukrajinski boksarski šampion Oleksandr Usik (20 zmag, 13 z nokavtom, brez poraza) je še drugič zapored premagal angleškega zvezdnika Anthonyja Joshuo (24 zmag, 22 s k. o., 3 porazi) ter ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah WBA, WBO in IBF. Povratni obračun je bil bolj izenačen, vendar pa je bila Usikova zmaga čista kot solza. Čeprav je bil za enega od točkovalcev s 115:113 boljši Joshua?! Preostala dva, za katera je bil 35-letni Ukrajinec spredaj s 115:113 in 116:112, sta bila veliko bližje dejanskemu stanju v ringu v Džedi.

Usik, ki je bil znova občutno hitrejši in gibljivejši od tri leta mlajšega Britanca, je od vsega začetka narekoval peklenski ritem. Izzivalec je sicer poskušal vse, da bi spravil prvaka v težave, kar mu je še zlasti v drugem delu devete runde tudi dobro uspevalo. Toda v deseti je ukrajinski as spet prevzel pobudo v svoje pesti ter nato do dvanajste jeziček na tehtnici dokončno prevesil na svojo stran.

Oleksandr Usik (desno) je bil še drugič boljši od Anthonyja Joshue. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Joshua je takoj po dvoboju čestital Usiku, mu pomagal razviti in dvigniti ukrajinsko zastavo, po razglasitvi pa izgubil živce. Vrgel je dva pasova iz ringa in jezno odkorakal iz njega. Čez nekaj trenutkov se je vrnil, vzel mikrofon. »Če bi poznali mojo zgodbo, bi razumeli mojo strast,« je med drugim dejal »AJ«, nato dvignil roko Usiku in gledalce pozval, da mu namenijo glasen aplavz.

Šele nato je do besede prišel šampion iz Simferopola na polotoku Krim. »To zmago posvečam Ukrajini, družini, vsem rojakom in vojakom, ki branijo našo domovino,« je poudaril Usik, ki se je večkrat zahvalil bogu. Za naslednjega tekmeca si je zaželel Tysona Furyja, za zdaj še lastnika naslova svetovnega prvaka združenja WBC, ki je sicer pred dnevi ponovil, da končuje svojo kariero.

Ring je dvignjenih rok zapustil tudi hrvaški as Filip Hrgović, ki je dosegel 15. zaporedno zmago (12 jih je nanizal z nokavtom), potem ko je po točkah s 115:112, 114:113 in 115:112 premagal Kitajca Zhileija Zhanga (24 zmag, 19 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz). Toda za nov uspeh, ki mu je prinesel položaj prvega izzivalca na lestvici združenja IBF, se je moral zelo potruditi.

Hrvaški težkokategornik Filip Hrgović (levo) se je moral zelo potruditi za zmago nad Kitajcem Zhileijem Zhangom. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Že v uvodni rundi se je namreč 30-letni Zagrebčan po prejetem udarcu v zadnji del glave znašel celo na tleh, tako da mu je moral sodnik šteti. Tudi v nadaljevanju je bil nekajkrat v težavah, vendar se je vselej izkopal iz njih. Hrgović je na koncu točkovalce prepričal z večjo aktivnostjo ter večjim številom sproženih in zadetih udarcev, medtem ko se Zhang s sodniško odločitvijo ni mogel sprijazniti.