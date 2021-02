Usman: Z razlogom sem najboljši na tem planetu!

Nigerijski zvezdnik mešanih borilnih športov Kamaru Usman je še tretjič zapovrstjo ubranil naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji (do 77 kg) po različici UFC, potem ko je s tehničnim nokavtom v tretji rundi premagal Brazilca Gilberta Burnsa. Tako je 33-letni šampion iz Auchija, ki že dolgo živi na Floridi, dosegel še 18. profesionalno zmago (v statistiki ima le en poraz), medtem ko je leto starejši izzivalec iz Ria de Janeira doživel četrti neuspeh (ob 19 zmagah).



»Ni se mi bilo lahko boriti proti Gilbertu. Rad ga imam in že dolgo ga poznam. Skupaj sva začela to potovanje,« je Usman priznal, da je tokrat v lasvegaško kletko stopil tudi s cmokom v grlu. A ga je tudi odmislil v istem trenutku, ko je začel obračun z nekdanjim klubskim kolegom pri ekipah Blackzilians in Sanford MMA.



»Z razlogom sem najboljši na tem planetu. Moje ime lahko tekmeci izgovarjajo zgolj s spoštovanjem. Na vrhu bom tudi ostal,« je dal Usman, ki je proti Burnsu upravičil svoj vzdevek »Nigerijske nočne more«, jasno vedeti, da ne namerava oddati vladarskega žezla. Kakor je še pribil, bi se rad še enkrat pomeril z Američanom Jorgejem Masvidalom (35 zmag, 14 porazov), od katerega je bil sicer po točkah boljši že julija lani v Abu Dhabiju. Želi ga namreč dokončno utišati ...

