V Avstriji ACH zelo prepričljiv

Odbojkarji ACH Volleyja so v prvi tekmi nove sezone srednjeevropske lige na uvodnem turnirju premagali avstrijsko ekipo Union Raiffeisen Waldviertel s 3:0 (21, 16, 18).

Oktobra se je začela ženska srednjeevropska liga, danes pa še moška izvedba. Slovenija ima v njej tri predstavnike, ACH Volley, Calcit Volley in Merkur Maribor. Branilci lovorike iz prejšnje sezone so danes začeli v Zwettlu in brez težav prišli do prve zmage v novi.

Gostje niso dovolili presenečenja in so po manj kot uri in pol odnesli vse točke. Še najbližje presenečenju so bili domači v prvem nizu, ko so se približali še na 20:24, ubranili prvo zaključno žogo, druge pa ne več. Lažje delo je imel ACH Volley v nadaljevanju, drugi niz je tako po začetni prednosti s 13:8 hitro dobil s 25:16, le malenkost več dela pa so imeli prvaki v tretjem.

Pri gostih je bil s 16 točkami tokrat najboljši Nikola Gjorgiev, po 11 sta jih zbrala Danijel Koncilja in Filip Šestan.

Ljubljančane v sklopu uvodnega turnirja čaka še obračun s slovaško ekipo Rieker Komarno, ki bo 2. novembra, tretja zaporedna tekma pa dan pozneje proti zagrebški Mladosti.

Drugi turnir te lige bo med 22. in 24. novembrom, redni del prvenstva se bo po odigranih petih turnirjih končal 2. februarja, sledila bosta še polfinale in finale.

Uspešno pa so v novo sezono srednjeevropske lige štartali tudi odbojkarji Calcita Volleyja, ki so v domačem Kamniku ugnali Zadrugo Dob z avstrijskega dela Koroške s 3:2 (-21, 19, 16, -19, 10).

Kamničani so izgubili uvodni in četrti niz, v odločilnem petem pa so bili zbrani od samega začetka, povedli s 6:1 in vknjižili prvo zmago. Najboljši posameznik pri domačih je bil Nik Mujanović s 25 točkami, dvanajst jih je zbral Daniel Aponza Carabali, enajst Jure Okroglič in deset Dino Vinkovič.

Igralci trenerja Matije Pleška bodo v prihodnjih štirih dneh odigrali še tri tekme (vse ob 17.30). V sredo se bodo pomerili s Spartakom Myjavo, v četrtek z Ribolo iz Kaštele, v soboto pa jih čaka prvenstveni obračun s Črnučami.