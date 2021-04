V Beli hiši potrdil, da olimpijske igre bodo

Tokio je nared za športni spektakel leta. FOTO: Issei Kato/Reuters

V zadnjih dneh so se na Japonskem spet pojavili dvomi o tem, ali bo Tokio olimpijske igre poleti res lahko izvedel. Glavni razlog skrbi so zaostrene koronske zdravstvene razmere v državi, a je japonski premiermed uradnim obiskom v ZDA zatrdil, da igre poleti v Tokiu bodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Japonska bo prisluhnila in upoštevala WHO in strokovnjake. Delamo vse v sodelovanju z znanstveniki, da bi lahko omogočili varne olimpijske igre,« je na skupni novinarski konferenci v Beli hiši, gostil ga je ameriški predsednik, o olimpijski temi dejal japonski predsednik vlade.Japonski premier je poudaril tudi, da je z najnovejšim olimpijskim dogajanjem seznanil ameriškega gostitelja in mu povedal, da so na Japonskem odločeni poleti izvesti igre.»Izrazil sem svoje prepričanje, da morajo biti olimpijske in paraolimpijske igre letos simbol svetovne enotnosti. Predsednik Biden je pri tem izrazil podporo,« je še dejal Suga in znova poudaril, da bodo na Japonskem nadaljevali delo in priprave na igre v Tokiu letos poleti.Podobno stališče, ki ne dopušča možnosti odpovedi ali nove prestavitve iger, pa je že v petek izrazila tudi vodja organizacijskega odbora iger