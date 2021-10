V boj za 2,6 milijona dolarjev tudi sedem Slovencev

V Beogradu so sinoči slovesno odprli 21. svetovno prvenstvo v olimpijskem boksu, na katerem bo poskušalo svojo kožo čim dražje prodati tudi sedem slovenskih borcev. Žreb so pospremili z mešanimi občutki.

V lahki kategoriji (do 60 kg) bo naše barve branil Tadej Černoga (BK Portorož), v polvelterski (do 63,5 kg) bo skušal svojo nadarjenost potrditi Nik Nikolov Veber (DBŠ Fužinar), v velterski (do 67 kg) bo naš adut Aljaž Šircelj (FCL), v polsrednji (do 71 kg) si bo prizadeval čim višje poseči Edin Sejdinović (BK Tivoli), v srednji (do 75 kg) bo slovensko železo v ognju Marko Makovec (BK Tivoli), v poltežki (do 80 kg) bo skušal čim boljšo uvrstitev doseči Gregor Starašinič (BK Tivoli), med težkokategorniki (do 92 kg) pa se bo dokazoval Aljaž Ban (do 92 kg).

Od naših bo prvi v beograjski ring stopil Šircelj, ki se bo drevi pomeril z Armencem Gurgnom Madojanom, jutri bosta od naših dejavna Makovec in Starašinič, ki se bosta udarila s Ciprčanom Antreasom Kokkinosom oziroma Hrvatom Luko Plantićem, prvi tekmec Černoge v sredo bo Bolgar Kiril Rusinov, Bana v petek čaka Ukrajinec Robert Marton, Sejdinovića pa zmagovalec obračuna med Kubancem Ronielom Iglesiasom Sotolongom in Jordancem Zeyadom Eashashom, Nikolov Veber pa se bo v soboto postavil po robu boljšemu iz dvoboja med Francozom Lounesom Hamraouijem in Nepalcem Bhupendro Thapo.

To bo sicer prvo prvenstvo v 75-letni zgodovini svetovne zveze (AIBA), na katerem bodo najboljšim podelili zavidljive denarne nagrade. Nagradni sklad tekmovanja v areni Štark namreč znaša kar 2,6 milijona dolarjev. Zmagovalci bodo prejeli po 100.000, drugouvrščeni 50.000 in tretjeuvrščeni po 25.000 ameriških »zelencev«. Med častnimi gosti naj bi bil tudi legendarni ameriški težkokategornik Mike Tyson.