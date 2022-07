V boj za kolajne na Slovaško 135 mladih športnikov

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je določil reprezentanco mladih športnikov, ki bodo Slovenijo zastopali na bližnjem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) na Slovaškem. V ekipi je 135 mladih športnikov, ki se bodo za kolajne pomerili v desetih športih.

V reprezentanci so prvič trije ekipni športi, ženska odbojka, obe košarkarski ekipi ter moški rokomet, kar pomeni, da se bo na Slovaško odpravila doslej največja slovenska reprezentanca na tej ravni tekmovanja, so zapisali pri OKS. Slovensko zastavo bosta na slovesnem odprtju festivala vihtela kapetan rokometne reprezentance Nik Borovnik ter judoistka Nika Koren.

Maribor prihodnje leto pričakuje več kot 3000 mladih športnikov

Festival Ofem v Banski Bystrici je zadnji, preden se bodo mladi športniki zbrali na slovenskih tleh. Maribor bo namreč prihodnje leto gostil več kot 3000 mladih športnikov iz celotne Evrope, ki se bodo združili zadnji julijski teden ter po dolgih letih v Slovenijo pripeljali mladi olimpijski duh. Leta 2003 je namreč Slovenija gostila zimsko izvedbo festivala, poletna za športnike med 15. in 18. letom pa bo prvič.

Reprezentanca Slovenije za Olimpijski festival evropske mladine na Slovaškem. FOTO: Aleš Fevžer/OKS

Slovenija se teh tekmovanj udeležuje že od vsega začetka leta 1991 v Bruslju in od tedaj so mladi slovenski športniki osvojili 95 kolajn na poletnem ter 58 na zimskem ter Ofemu. Ofem je projekt, ki se izvaja pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). Gre za 50 držav stare celine, ki se na vsaki dve leti srečujejo na poletnem in zimskem festivalu.