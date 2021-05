V kateri disciplini je zablestela Metka Sparavec?

A) -

1. Natanko 35 let je naokrog, odkar je jugoslovanska nogometna reprezentanca pod vodstvom selektorja, doma iz Maribora, močno namučila Nemce na njihovi generalki v Bochumu pred odhodom na mundial 1986. Moštvi sta se razšli z izidom. Koliko je bilo Slovencev v udarni enajsterici »modrih«?2. Pred 25 leti je naša obetavna plavalkadosegla olimpijsko normo za Atlanto na 50 m prosto. Tri leta pozneje pa je zablestela s prvo slovensko kolajno v ženski kolajni na klasičnih evropskih prvenstvih poletne sezone. V kateri disciplini jo je dosegla?3. Na današnji dan je pred 95 leti ustanovljeno hokejsko moštvo New York Rangers. Gre za enega najbolj prepoznavnih in priljubljenih športnih simbolov New Yorka, za to inštitucijo so igrali številni asi, med njimi tudi slovitiNY Rangers v poseben klasičnih moštev NHL – koliko je teh?