V Kolumbiji po 42 letih padel slovenski rekord

Slovenski atlet Matic Ian Guček je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Caliju osvojil srebrno kolajno v teku na 400 metrov z ovirami. Ob tem je s časom 48,91 sekunde izboljšal 42 let star državni rekord Roka Kopitarja (49,11) iz Maribora 3. junija 1980, Celjan je bil isto leto tudi peti na olimpijskih igrah v Moskvi. Guček, tudi ta je član celjskega Kladivarja, se je kot prvi Slovenec spustil pod mejo 49 sekund.

V tej disciplini je zlato osvojil Turek Ismail Nezir s časom 48,84 sekunde, tretji pa je bil Jamajčan Roshawn Clarke z 49,62. Matic Ian Guček se je suvereno prebil čez uvodni krog tekmovanja, v polfinalu pa je osvojil tretje mesto v svoji skupini, zato so mu v finalu dodelili neugodno prvo stezo. To ga očitno ni zmotilo, saj se je izstrelil iz štartnega bloka in zelo hitro začel finalni tek. Kmalu je prehitel katarskega in jamajškega tekmeca, ki sta bila pred njim v polfinalu, premočan pa je bil le turški tekmec, ki je slavil z novim mladinskim turškim rekordom.

Guček je bil blizu medalje že lani na svetovnem mladinskem prvenstvu v Keniji, kjer je osvojil peto mesto. V Kolumbijo je prišel kot eden izmed favoritov, saj je imel pred začetkom prvenstva tretji najboljši osebni rekord, a na koncu je tega krepko popravil in osvojil srebro.