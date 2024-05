V mariborski Ledni dvorani nocoj obljubljajo pravi ognjemet

V Ledni dvorani v Mariboru bo nocoj (z začetkom ob 20. uri) spektakel mešanih borilnih športov Valhalla Fight Night 9 (VFN), na katerem se bo v glavnem dvoboju prireditve domači matador Tadej Dajčman v težki kategoriji (do 120,2 kilograma) spoprijel z izkušenim Turkom Fatihom Aktasom.

Oba pred obračunom delujeta izjemno samozavestno, v kletki pa napovedujeta pravi ognjemet.

Jan Berus (desno) bo nocoj lovil četrto zaporedno zmago. FOTO: VFN

Zanimivo, da sta se oba že pomerila tudi s slovenskim zvezdnikom, proti kateremu sta lani doživela boleča poraza z nokavtom v uvodni rundi. Dajčman ima sicer v svoji poklicni statistiki pet zmag in štiri poraze, Aktas pa devet zmag in 14 porazov.

V predzadnji borbi se bo predstavil obetavni Jan Berus (do 77,1 kg), ki bo četrto zaporedno zmago poskušal doseči proti prav tako še neporaženemu Slovaku Martinu Čečilu. »Martin je dober borec, ampak menim da sem v vseh prvinah boljši borec in da bom borbo speljal na svoj mlin,« je napovedal Berus. Da ga čaka zelo težko delo, je ocenil tudi Nejc Preložnik, prvi mož združenja VFN: »Čečil je zelo dostojen in trdoživ borec. Če si pogledate zgolj vrhunce njegove zadnje borbe, boste videli, kakšen borec je. Oba sta še neporažena in menim, da Jana čaka izjemno težko delo.«

V kletki tudi mariborska brata Vujčič

V Ledni dvorani Tabor se bosta predstavila tudi mariborska brata Vujčič – starejši Anže se bo v profesionalnem dvoboju pomeril z 207 cm visokim Srbom Milanom Novakovićem, tekmec mlajšega Jake v polprofesionalnem obračunu pa bo Nemec Gianni D'Amore. Oči slovenskih ljubiteljev borilnih športov bodo posebej uprte tudi v Roka Krušiča (do 61,2 kg), mlajšega brata našega uveljavljenega asa Lemmyja Krušiča, ki se v kletko vrača po dobrih štirih letih. Rok bo peto zmago (v statistiki ima tudi dva poraza) lovil proti Srbu Andreju Stojanovskemu.

V glavnem delu bodo gledalci videli še slovenska obračuna Tim Kališnik – Ibrahim Šabani (do 73 kg) in Tim Kelc – Milan Perišić (do 120,2 kg), v polprofesionalni borbi pa se bo dokazoval tudi Žan Boženk (do 68 kg), ki bo poskušal svojo nadarjenost potrditi proti Avstrijcu Abdulu Maliku Alievu.