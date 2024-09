V Španiji, na domačih tleh Jorgeja Prada, odločilna bitka Tima Gajserja

Slovenski motokrosist Tim Gajser je po ponesrečeni predstavi s padci minuli konec tedna na veliki nagradi Kitajske izgubil rdečo majico vodilnega v prvenstvu. Kljub temu slovenski as pred zadnjo dirko sezone, ki bo konec meseca v Cozarju, obljublja, da se bo v boju za nov naslov svetovnega prvaka boril do zadnjega.

Predzadnjo dirko sezone je nepričakovano zaznamovala prestavitev termina. Organizatorji so zaradi tajfuna v okolici Šanghaja, ki bi v ponedeljek močno otežil izvedbo dirke, celoten program vključno s kvalifikacijami prestavili na nedeljo.

Slovenska dirkača, ob Gajserju je na Kitajskem tekmoval še Jan Pancar, sta se temu dobro prilagodila. Kvalifikacije so odpadle, mesta na startni rampi pa je določila vožnja na čas, v kateri je Gajser za največjim tekmecem, Špancem Jorgejem Pradom, zasedel drugo mesto, Pancar pa je bil četrti. Kvalifikacijskih točk za prvih deset tokrat niso razdelili.

Prva vožnja se je za Gajserja začela slabo, saj je neposredno po prvi merilni točki v ovinku padel. Nadaljeval je povsem z začelja in hitro ujel tekmece ter jih začel prehitevati. V tretjem krogu pa se je znova znašel na tleh in z 11. nazadoval na 15. mesto. Spet je moral vložiti ogromno truda in energije, da se je prebijal po lestvici navzgor, vendar je v 13. krogu še tretjič padel in nato odpeljal v bokse.

Tekmeci so mu pobegnili in iz boksov se je na stezo vrnil s krogom zaostanka na 17. mestu, na katerem je nato pripeljal v cilj. Pancar se je v cilj pripeljal na osmem mestu. Vožnjo je dobil Francoz Romain Febvre, branilec naslova svetovnega prvaka Prado pa je z drugim mestom virtualno prevzel prvo mesto v SP.

V drugo vožnjo se je Gajser odpravil odločen, da popravi napake iz prve. Dobro je startal in po dveh ovinkih začel loviti Prada, vendar mu ga ni uspelo prehiteti. Tako je v cilj pripeljal na drugem mestu, Prado pa je z zmago ter s sedmimi točkami prednosti dirko pred koncem sezone prevzel vodstvo v seštevku SP.

Tim Gajser mora v Španiji zmagati na vseh treh dirkah. FOTO: Honda Racing

Tudi tri zmage morda ne bodo dovolj

Gajserju je na Kitajskem skupno pripadlo končno sedmo mesto, kar je bila njegova najslabša uvrstitev v tej sezoni, medtem ko je Pancar s petim mestom dosegel uspeh kariere.

»Po tako konstantni sezoni je težko sprejeti, da pride takšen dan, kot je bil današnji, ravno v tako ključnem trenutku. Izguba vodstva v skupnem seštevku pred zadnjo dirko prvenstva res ni nekaj, kar bi si želel,« je po dirki na Kitajskem za AMZS povedal Gajser.

Slovenski šampion pa je odločen, da naslova prvaka ne bo kar tako izpustil iz rok. Zaveda se, da mora na zadnji dirki sezone zmagati trikrat, poleg tega pa Prado ne sme biti vsakič drugi, saj bi bila tako z Gajserjem po točkah izenačena, a bi naslov osvojil Španec, ker ima več zmag v sezoni.

»Vem, da moram v Španiji zmagati v vseh treh vožnjah. Položaj ni idealen, a boril se bom do zadnjega in dal od sebe vse, kar lahko,« je še napovedal 28-letni Slovenec. Dvajseta in obenem zadnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu bo v nedeljo, 29. septembra. To bo dirka za veliko nagrado Castille La Manche, ki bo na progi v Cozarju.

Gajserja in Pancarja pred zimskim počitkom in pripravami za novo sezono po zadnji dirki svetovnega prvenstva nato čaka še dirka za ligo narodov v Matterley Basinu v Veliki Britaniji. Slovenska reprezentanca za ekipno tekmovanje se bo sedmi sili predstavila v četrtek na Gajserjevi domači progi v Lembergu pri Šmarju.