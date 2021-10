V Stožicah dva spektakla, prihaja Ricardinho, aktiven tudi Dončić

Zadnji teden v oktobru prinaša številne športne dogodke in (mednarodna) tekmovanja, v katerih bodo iskali uspeh slovenski športniki. Tudi najbolj zagrizeni navijači bodo stežka prežvečili ponudbo, v kateri bodo prišli na svoj račun privrženci nogometa, košarke, hokeja, rokometa in bencinskih športov.

Jutrišnji dan si bodo zapomnile najboljše slovenske nogometašice, ki bodo v Larissi igrale pomembno tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Potem ko so izbranke selektorja Boruta Jarca v petek v Lendavi remizirale z Walesom, bi jih le zmaga v Grčiji realno ohranila v igri za dodatne kvalifikacije za SP, ki bo naslednje leto v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

V boj Dragić, Kopitar in Velenjčani

V torek čaka nastop Toronto v ligi NBA, ko bo Goran Dragić poskušal opozoriti nase močneje kot v zadnji tekmi z Luko Dončićem in Dallasom. Ob tem bodo rokometaši Gorenja v Španiji igrali drugo tekmo evropske lige (20.45), hokejisti Olimpije bodo gostovali v Gradcu (17.30), Anže Kopitar in soigralci pa v St. Louisu. Gotovo bo zanimivo slišati, kaj bo pred svojim naslednjim obračunom v Birminghamu povedala najboljša slovenska boksarka Ema Kozin.

Ricardinho je februarja 2018 v Stožicah takole prejel priznanje za najboljšega igralca EP iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. FOTO: Uroš Hočevar

Tudi sreda bo športno bogata. Nogometaši bodo igrali tri četrtfinalne tekme pokala Pivovarne Union (Radomlje – Celje, Mura – Bravo in Olimpija – Koper), najboljši igralci futsala pri nas pa bodo v Podčetrtku odprli turnir 1. kroga v Uefini ligi prvakov; Dobovec bo igral prvo tekmo ob 20. uri, prvi magnet turnirja pa bo portugalski Sporting, za katerega igra sloviti Ricardinho.

Podčrtati velja prvi domači nastop košarkarjev Olimpije v evropskem pokalu, v Stožice prihaja francoski klub Bourges (20.00). Novo tekmo bo zjutraj (2.30) igral tudi Luka Dončić. Drugo od treh dirk v Trentinu v pičlem tednu bo skušal najhitreje odvoziti najboljši motokrosist na svetu Tim Gajser (13.15 in 16.10), ki ni opustil načrtov po ubranitvi naslov prvaka.

Mestni derbi v Stožicah

Dan pozneje bo sklenjen četrtfinale pokala NZS s tekmo v Ljudskem vrtu, kjer bo Maribor gostil Domžalčane (20.15), drugo tekmo na turnirju v Podčetrtku pa bo igral Dobovec (20.00). Hokejisti Jesenic bodo poskušali v alpski ligi popraviti vtis po neuspešnem turnirju v Amiensu.

Košarkar Dallasa Luka Dončić (levo predsednik Dallasa Mark Cuban) bo sprejel v tem tednu naporen urnik tekem v ligi NBA. FOTO: Jože Suhadolnik

Petek ponuja klasiko: domačo tekmo hokejistov SŽ Olimpije z Linzem (19.45), veliko prej pa novi tekmi Dallasa v ligi NBA (2.30) in Los Angelesa v ligi NHL (4.30).

Konec tedna je tradicionalno bogat. Če odmislimo tekme Toronta (1.00) in Dallasa (4.00) v ligi NBA – slednji se bo srečal z Denverjem in Vlatkom Čančarjem – ter Los Angelesa v ligi NHL (22.00), prinaša sobota več zanimivih odločitev. Izjemno pomemben izziv bodo sprejele rokometašice Krima Mercatorja v ligi prvakinj, ko bodo gostile Kristiansand (18), bomo videli, kako se bo razpletlo.

Prva SNL prinaša tekmo Tabor – Radomlje (14) in ljubljanski derbi Olimpija – Bravo (17), zvečer bodo spoznali vrhunski futsal še Dobovčani v derbiju s Sportingom (20). Liga Aba? Cedevita Olimpija bo gostovala blizu Banjaluke pri Igokei (17), Krka bo štiri ure pozneje gostila črnogorski klub SC Derby.

Obeta se zanimiv nogometni spored v ligi in pokalu, konec tedna bosta Olimpija in Bravo igrala mestni derbi v Stožicah. FOTO: Matej Družnik

V nedeljo zvečer Dončić

Prvo SNL bodo nadaljevali s tekmo Domžale – Aluminij (15) in derbijem zadnjih prvakov Celje vs. Mura (17), spet pa bo živahno onstran Atlantika. Toronto bo igral z Indiano (1.30), Dallas zvečer s Sacramentom (20.30), Los Angeles v ligi NHL pa le pol ure pozneje z Buffalom (21). Morda ključna dirka sezone čaka Tima Gajserja, ko bo na sporedu še tretja dirka za VN Gardskega jezera (13.15 in 16.10).