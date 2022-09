V Tivoliju bodo lovili tudi točke za olimpijske igre v Parizu 2024

V dvorani Tivoli ta konec tedna prirejajo odprto prvenstvo Slovenije v tekvondoju olimpijskega združenja WT, na katerem se za točke svetovnega pokala, ki v absolutni konkurenci štejejo tudi za kvalifikacijsko lestvico za nastop na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu, bori kar 640 tekmovalcev in tekmovalk iz 51 držav. Danes so se med seboj merili v mlajših starostnih skupinah, jutri se bodo od 9. ure naprej udarili še najboljši člani in članice na svetu v tem korejskem borilnem športu.

V absolutni konkurenci se bo predstavilo deset slovenskih tekvondoistov, med katerimi bodo pod vodstvom reprezentančnih trenerjev Jureta Pantarja in Dragana Zarića najvišje merili Domen Molj (do 54 kg), Patrik Divković (do 87 kg) in Ivan Trajković (nad 87 kg). Vsi trije reprezentanti so med elitno že posegli po kolajnah.

»Zelo sem vesel, da bomo imeli po slabih dveh letih spet močno tekmovanje na domačih tleh. Vračam se po nizu poškodb, glede katerih upam, da sem za naslednji dve leti izpolnil kvoto. V moji kategoriji bo konkurenca zelo huda, dal pa bom od sebe vse za čim boljšo uvrstitev,« je poudaril Ivan Trajković, ki se mu je na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu s petim mestom tako želena kolajna le za malo izmuznila iz rok.

Čeprav je bil po nehvaležni uvrstitvi v japonski prestolnici zelo razočaran, na to, da bi svoj kimono obesil na klin, niti pomislil ni. »S koncem kariere bi se prej spogledoval, če bi osvojil olimpijsko kolajno, ki ostaja moj veliki cilj za Pariz 2024. Seveda pa se moram tja še uvrstiti,« je še dejal 31-letni as iz Slovenske Bistrice.

Ljubljanska tekma med vsemi najljubša

Patrik Divković, ki je letos zablestel z bronastim odličjem na evropskem prvenstvu v Manchestru, bo lovil tretjo zaporedno zmago na odprtem prvenstvu Slovenije. »Pripravljen sem super, tekma v Ljubljani pa mi je najljubša med vsemi. Tu sem osvojil svojo prvo kolajno v svetovnem pokalu, prvo zlato, tu imam tudi največ navijačev,« je poudaril 23-letni Vrhničan, ki pričakuje, da bo moral za zmago premagati tri do štiri tekmece. Med najhujšimi je izpostavil Hrvata Ivana Šapino, ki bo prvi nosilec, medtem ko bo sam turnir v kategoriji do 87 kilogramov odprl kot drugopostavljeni tekvondoist.

Med člani pa se v tej sezoni prvo leto dokazuje Domen Molj, ki se je v začetku julija izkazal z bronasto kolajno na sredozemskih igrah v Oranu, na prvenstvu stare celine v Manchestru pa je bil peti. »Tekme v Ljubljani se že zelo veselim, saj me bodo prišli gledat tudi sorodniki in prijatelji,« je povedal Molj, čigar glavni letošnji cilj bo evropsko prvenstvo do 21 let konec tega meseca v Tirani.