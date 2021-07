V Tokio bosta odpotovali tudi Neža Klančar in Tjaša Pintar

Seznam slovenske reprezentance za bližnje olimpijske igre v Tokiu se je razširil še za dve plavalki. Mednarodna plavalna zveza in japonski prireditelji največje športne prireditve, ki se bo s slovesnim odprtjem začela 23. julija, so namreč povabili tudi našo žensko štafeto na 4 x 200 metrov prosto.



Tako sta letalski karti za Tokio prejeli še Neža Klančar (Olimpija) in Tjaša Pintar (Radovljica). Članici štafete sta tudi Katja Fain (Branik Maribor) in Janja Šegel (Fužinar Ravne), ki sta si že pred tem priplavali posamične mednarodne norme za nastop na olimpijskih igrah.



Posebno vabilo, na katerega še vedno čaka tudi Tjaša Vozel (Zvezda Kranj), je prejel tudi Martin Bau (Branik Maribor). Slovensko plavanje bo na igrah 32. olimpiade moderne dobe zastopala tudi daljinska plavalka Špela Perše (Radovljica).

