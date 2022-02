Valovi so lepi na sliki, vanje pa greš zaradi izziva

V nadaljevanju preberite:

Dušan Puh, legendarni slovenski jadralec in olimpijec, je nedavno dopolnil 70 let in za darilo je od dolgoletnih jadralskih »kameradov« prejel udeležbo na regati čez Atlantik, med kanarskim otokom Lanzarote in Grenado v Karibih. Kakšno je bilo to 12-dnevno potovanje, zakaj ga je želel doživeti in kaj mu v športu največ pomeni?