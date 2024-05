Imajo zelo pristranski odnos do Vedenejeve

Slovenska reprezentantka Jekaterina Vedenejeva je na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Budimpešti zasedla 11. mesto v mnogoboju. Izkušena tekmovalka je zbrala 130,000 točke. Slavila je Bolgarka Stiliana Nikolova.

V finalu mnogoboja je tekmovalo 24 tekmovalk s sestavami z obročem, žogo, kiji in trakom. Vedenejeva je mnogoboj odprla z žogo, ki jo je izvedla brez napake. Za sestavo je prejela oceno 33,650. V naslednji rotaciji se je predstavila s kiji, kjer se ji je na koncu sestave pripetila večja napaka (padec rekvizita). Po pritožbi na oceno je prejela 31,800 točke.

V predzadnji rotaciji se je predstavila s trakom. V sestavi se ji pripetila večja napaka (vozel traku), dobila je oceno 31,000. Z obročem, s katerim se je v četrtek uvrstila v nedeljski finale po posameznem rekvizitu, pa je izvedla odlično sestavo in prejela oceno 33,450.

»Finale mnogoboja se nam je izšel dobro. Zadovoljna sem s predstavo z žogo in obročem, vse sem naredila, kot bi morala. S kiji sem 90-odstotno zadovoljna, saj sem na koncu naredila napako, verjetno zaradi nepazljivosti. Škoda, ker je bila celotna vaja narejena zelo dobro. Na žalost sem v sestavi s trakom zavezala trak, ki pa sem ga hitro rešila in naredila vse načrtovano, kar mi je omogočilo dokaj dobro oceno,« je dejala Vedenejeva.

Sodniški kriterij

»Še dobro, da se je to zgodilo tukaj, saj imam sedaj dovolj časa, da vse napake popravimo in naredimo sestave še zahtevnejše. Mislim pa, da bi si za narejeno sestavo z obročem zaslužila višjo oceno. Nedeljsko tekmovanje pričnem s prvo štartno številko,« je še povedala in okarala sodniški kriterij.

»Tokrat smo imeli pri vaji z obročem in kiji čisto smolo s komisijo za težavnost telesa. Na žalost so bili tam sodniki z zelo pristranskim odnosom do mene. In glede tega ne moremo storiti ničesar. Za nastope z obročem in kiji si zaslužim višje ocene. Škoda, da nimamo podpore 'od zgoraj' in sodstva,« je poudarila.

»V moji karieri je bilo šest evropskih prvenstev in vsa so bila zelo pristranska, pa ne le do mene. Škandal, ki se je včeraj zgodil z licenco za olimpijske igre, znova potrjuje vso subjektivnost našega športa. V nedeljo nas čaka finale z obročem, čeprav bi po pravici povedano morali imeti finale v vseh rekvizitih, če ne bi bilo sodniških tekem. Lahko pa takoj rečem, da jutri ne bomo dobili visokega rezultata, saj imam prvo štartno številko,« je še povedala Vedenejeva.

Vse do sredine druge skupine je pri vrhu mnogoboja kazalo na zmago Italijanke Sofie Raffaeli, vendar je v A-skupini tekmovala še glavna favoritinja za zmago Nikolova, ki je v sestavi z žogo dosegla najvišjo oceno tega evropskega prvenstva (37,200) in z visoko prednostjo štirih točk osvojila naslov evropske prvakinje v mnogoboju. Srebrno medaljo je spet osvojila Raffaeli (139,750). Svetovna prvakinja v mnogoboju, Nemka Darija Varfolomeev (138,450), pa se je razveselila bronaste medalje.