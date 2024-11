Slovencem na evropskem prvenstvu v Atenah kar enajst kolajn

Slovensko zastopstvo v kikboksu se je z nedavnega evropskega prvenstva združenja WAKO v Atenah vrnilo domov kar z enajstimi kolajnami, od tega tremi zlatimi. Najžlahtnejša odličja so si v lahkem kontaktu priborili Maša Kenjalo (do 60 kg), Staša Lipnik (nad 70 kg) in Žiga Zagoranski (do 63 kg).

Na drugo stopnico zmagovalnega odra se je ob Luki Krelu (do 89 kg) v tej disciplini povzpela tudi Tyra Barada (do 50 kg), ki se je poleg tega izkazala še s tretjim mestom v borbi na točke. Z dvema kolajnama je navdušil tudi Ali Botonjić (do 79 kg), ki je bil tretji tako v kicklightu kot tudi borbi na točke.

Slovenski kikboksarji so skupaj osvojili kar enajst kolajn. FOTO: Adelisa Ljutić

V lahkem kontaktu je bila bronasta tudi Urša Terdin (do 70 kg), v borbi na točke Tina Baloh (do 70 kg), kot tretjeuvrščeni se je slovesne razglasitve najboljših v low kicku udeležil tudi Mark Antonij Perkovič (do 75 kg).

Slovenske borce so ob blazinah vodili reprezentančni trenerji Sanel Ljutić, Uroš Bernard, Peter Landeker in Andrej Sande, odpravo pa sta v glavnem mestu Grčije spremljala tudi predsednik zveze Vladimir Sitar in selektor Bojan Korošec.

Na prvenstvu stare celine je sicer moči merilo kar 1133 tekmovalcev iz 41 držav.