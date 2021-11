Verstappen najhitrejši na prvem treningu

Vodilni dirkač v formuli 1 Max Verstappen je dirko za veliko nagrado Katarja začel z najboljšim časom prvega treninga. Nizozemec je svoj Red Bull na uvodnem petkovem treningu zapeljal v 1:23,723 minute in potisnil Pierra Gaslyja (Alpha Tauri) na drugo mesto. Tretje in četrto mesto sta zasedla voznika Mercedesa, Valtteri Bottas in Lewis Hamilton. Na dirkališču Losail severno od Dohe bo v nedeljo premierna dirka F1 v Katarju, natanko leto dni pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva v tej zalivski državi.

Katar je letos vskočil kot organizator namesto Melbourna, kjer zaradi koronske pandemije niso mogli izpeljati VN. Od leta 2023 pa bo Katar del dirkaškega koledarja vsaj deset let. Tri dirke pred koncem SP ima Verstappen na vrhu 14 točk prednosti pred branilcem naslova Hamiltonom. Verstappen ima po dirki v São Paulu 332,5 točke, Hamilton je drugi s 318,5.