Verstappen ugnal tudi Hamiltona in se zavihtel na vrh

Naslednja dirka v Monzi že 12. septembra

Lewis Hamilton med vožnjo. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Nizozemec(Red Bull) je zmagovalec dirke formule 1 za veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu. Na domači dirki je ugnal Britancain Finca(oba Mercedes) ter prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Dirkališče v Zandvoortu je v koledarju svetovnega prvenstva prvič po 36 letih. Verstappen je z izjemo prehitevanja Bottasa ob različnih strategijah Mercedesovih dirkačev vodil od starta do cilja. Tudi deljena strategija v zadnjih letih najboljšega moštva pa ni pomagala, da bi ugnali domačega junaka.Nizozemec (23) je tako pred ogromnim številom v oranžno odetih navijačev slavil 17. zmago v karieri in tako zaokrožil popoln konec tedna, potem ko si je v soboto priboril še deseti »pole position«. Obenem je prevzel še vodstvo v skupnem seštevku, po 13 dirkah je zbral 224,5 točke, Hamilton ima tri manj (za najhitrejši krog je dobil dodatno točko). Na tretje mesto se je prebil Bottas, ki je doslej zbral 123 točk.Naslednja dirka za veliko nagrado Italije v Monzi bo na sporedu že 12. septembra. Ta bo potekala po preizkusnem programu konca tedna s kvalifikacijami v petek (18.00) in kvalifikacijsko dirko v soboto (16.30). Prestižna dirka v Monzi bo na vrsti v nedeljo ob 15. uri.