Verstappen utišal gobezdača Hamiltona

Nizozemski as formule ena Max Verstappen želi osvojiti poln plen na obeh dirkah v Avstriji. FOTO: Andrej Isaković/AFP

Max kot Senna

V formuli 1 se letos dogajajo tektonski premiki. Zadnje dirke kažejo, da se očitno končuje Mercedesova vladavina, ki traja oziroma je trajala vse od leta 2014. Z vrha ga čedalje močneje spodriva Red Bull, ki vse bolj spominja na svoje šampionske čase med sezonama 2010 in 2013. »Rdeči biki« po sedmih letošnjih postajah vodijo tako v vozniški kot tudi konstruktorski razvrstitvi, v kateri imajo 37 točk naskoka pred drugouvrščenim Mercedesom in že 105 pred tretjeuvrščenim McLarnom. Med dirkači na vrhu kraljuje, ki sedemkratnemu svetovnemu prvakubeži za ducat točk. Če pa mlademu nizozemskemu asu v Bakuju ne bi malo pred ciljem v vodilnem položaju razneslo gume, bi imel zdaj prav tako že zajetnih 37 točk prednosti.V avstrijskem moštvu se nadejajo, da bodo na svoji stezi v Spielbergu, kjer bo teden dni po nedeljski preizkušnji za veliko nagrado Štajerske (15.00) na sporedu še dirka za VN Avstrije, nadaljevali v imenitnem slogu zadnjih treh predstav, ko so se veselili zmag v Monte Carlu (Verstappen), Bakuju () in minulo nedeljo v Le Castelletu (Verstappen). »Z uspehom v Franciji smo se prepričali, da smo lahko hitri na sleherni progi. Kdo ve, morda pa bomo po obeh domačih preizkušnjah že pri petih zaporednih zmagah. Kakorkoli že; na štart v Spielbergu se odpravljamo pozitivno nastrojeni,« je najhujšim tekmecem »zagrozil«, svetovalec za motošport pri Red Bullu, ki ne skopari s pohvalami na Verstappnov račun.»Max je res sijajen dirkač, takšen, ki na stezi dela in naredi razliko,« je 78-letni Avstrijec povedal o 55 let mlajšem Nizozemcu, za katerega mnogi strokovnjaki pravijo, da je že dozorel za osvojitev lovorike.Ni jih malo, ki ga primerjajo že z največjimi avtomobilističnimi šampioni. Nad njim je navdušen tudi bivši avstrijski dirkač, ki ga Verstappnove dirkaške sposobnosti spominjajo na svojega nekdanjega brazilskega moštvenega sotekmovalca, legendarnega, ki je tragično preminil leta 1994 v Imoli. »V marsičem sta si zelo podobna, kar pa zadeva surovi talent, je Max nad vsemi,« je ocenil 61-letni Tirolec, ki se lahko pohvali z desetimi zmagami v formuli 1. Verstappen je v Le Castelletu slavil že 13. in si še dodatno okrepil samozavest, saj niti najmanj ne dvomi, da je lahko uspešen tudi na Red Bullovem Ringu, na katerem je bil najhitrejši že v letih 2018 in 2019.»Resnično se že nadvse veselim dirk v Avstriji, ki sta za naše moštvo domači. Da se bomo znova dvakrat potegovali za točke v Spielbergu, je za nas seveda toliko bolje,« je poudaril 23-letni Nizozemec in v isti sapi opozoril, da pretekli uspehi na Štajerskem nikakor še ne zagotavljajo novih podvigov. Ve le, da bo spet zelo tesno. »Morali bomo dobro proučiti razmere, se jim prilagoditi in čim bolje nastaviti dirkalnik,« je vso skrivnost uspeha razkril Verstappen, ki pred kratkim ni ostal dolžan Hamiltonu, ko mu je ta navrgel, kako premočan je zdaj »rdeči bik«. »Odlično, potem pa zamenjajva dirkalnika in bova videla, kako velika je razlika,« je vodilni v skupni razvrstitvi pojasnil, iz česa se je razvila govorica, po kateri naj bi Hamiltonu zabičal, da bi bil z istim bolidom dve desetinki hitrejši od njega.