Verstappen uživa na krajšem ljubezenskem oddihu pri legendi

Nizozemski dirkaški zvezdnik Max Verstappen je na najboljši poti k svojemu prvemu naslovu svetovnega prvaka v formuli 1. Z zmago na nedeljski veliki nagradi Mehike je namreč Red Bullov as svoj naskok pred najhujšim tekmecem Lewisom Hamiltonom (Mercedes) povečal na zajetnih 19 točk, do konca letošnje sezone pa so le še štiri dirke, naslednja že to nedeljo v Sao Paulu (18.00).

Vodstvo avstrijske ekipe je svojemu adutu po podvigu v Ciudad de Mexicu namenilo tri dni prosto, ki jih s svojo srčno izvoljenko Kelly Piquet preživlja v Braziliji. Odpravila sta se na farmo Kellyjinega slovitega očeta Nelsona Piqueta, trikratnega svetovnega prvaka v formuli 1. Toda Verstappen od njega pred odločilnimi preizkušnjami ne pričakuje kakšnih nasvetov.

»Seveda je Nelson velika legenda, vendar pa je to moja kariera, zato moram sam sprejemati odločitve,« je izjavil 24-letni Nizozemec, ki naj bi bil s svojim »rdečim bikom« v prednosti pred Hamiltonom tudi v Sao Paulu.

Max Verstappen je minulo nedeljo glavnino dela na poti do zmage v Ciudad de Mexicu opravil že s sijajnim štartom. FOTO: Henry Romero/Reuters