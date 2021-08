Verstappen zmagovalec najkrajše dirke v zgodovini formule 1

Rezultati dirke za VN Belgije v Spa-Francorchampsu:

1. Verstappen (Niz, Red Bull), 2. Russell (VB, Williams) + 1,995, 3. Hamilton (VB, Mercedes) 2,601, 4. Ricciardo (Avs, McLaren) 4,496, 5. Vettel (Nem, Aston Martin) 7,479, 6. Gasly (Fra, AlphaTauri) 10,177, 7. Ocon (Fra, Alpine) 11,579, 8. Leclerc (Mon, Ferrari) 12,608.

Max Verstappen (drugi z desne), George Russell (levo) in Lewis Hamilton (desno) so zelo zadržano proslavili stopničke v Spa-Francorchampsu. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Skupni vrstni red za svetovno prvenstvo v formuli 1 (12/22):

1. Hamilton (VB, Mercedes) 202,5, 2. Verstappen (Niz, Red Bull) 199,5, 3. Norris (VB, McLaren) 113, 4. Bottas (Fin, Mercedes) 108, 5. Perez (Meh, Red Bull) 104, 6. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 83,5, 7. Leclerc (Mon, Ferrari) 82, 8. Ricciardo (Avst, McLaren) 56.

Velika nagrada Belgije, 12. letošnja dirka za svetovno prvenstvo v formuli 1, še zdaleč ni postregla s pričakovanim spektaklom na znameniti stezi v Spa-Francorchampsu. Ravno nasprotno; zaradi dežja in posledično slabe vidljivosti so prireditelji večkrat preložili štart, po drugem poskusu, ki so ga začeli z več kot triurno zamudo, pa so dirkači odpeljali dva kroga za varnostnim avtomobilom, nato zavili v bokse in si razdelili polovične točke.Največ (12,5) jih je pripadlo zmagovalcu najkrajše dirke v zgodovini(Red Bull), prve uvrstitve na oder za najboljše se je po senzacionalni kvalifikacijski predstavi z drugim mestom razveselil(Williams), tretje mesto pa je po farsi pripadlo branilcu lovorike Lewisu Hamiltonu (Mercedes).»Na takšen način si seveda ne želiš zmagati. Škoda je predvsem zaradi številnih navijačev, ki so tako dolgo vztrajali kljub dežju. To so tokratni resnični zmagovalci,« je poudaril Verstappen, ki je s šesto letošnjo zmago (in skupno 16. v formuli 1) svoj zaostanek za vodilnim Hamiltonom v skupni razvrstitvi zmanjšal na vsega tri točke.Russel, ki je na svoji jubilejni 50. dirki vpisal svoje prve stopničke v kraljevskem avtomobilističnem razredu, je razkril, da ga je bolelo, ko je med vožnjo za varnostnim avtomobilom videl množico gledalcev na tribunah. »Navijači naj vedo, da na stezi nismo ničesar videli. Za nameček se je začelo še mračiti,« je dejal 23-letni Anglež in dodal, da je pri tem ironično, ker so ga začeli ljudje začeli klicati »Gospod sobota«. »Moji dosežki v kvalifikacijah običajno ne prinašajo točk, tokrat je bilo drugače ...«Da dirke ni bilo mogoče izpeljati, je dal vedeti tudi Hamilton. »Najbolj mi je žal gledalcev. V mrazu in dežju so nestrpno čakali na dirko, ki se nato sploh ni začela. Toda razmere na stezi resnično niso omogočale njene izvedbe. Med vožnjo nisi videl niti pet metrov pred sabo. V tako slabi vidljivosti ne moreš voziti na polno, ker ne veš, kaj se dogaja spredaj,« je pojasnil angleški šampion.Naslednja dirka bo na sporedu že v nedeljo v Zandvoortu na Nizozemskem.