Verstappnova mama morala sprejeti težko odločitev

Da ima zdaj že štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen dirkaške gene, je znano, saj je sin Josa Verstappna, ki je v F1 preživel osem sezon in dvakrat stal na zmagovalnem odru. Manj znano pa je, da je bila tudi njegova mama obetavna dirkačica, za katero so celo menili, da bi se lahko prebila v formulo 1, če se ne bi posvetila Josovi in kasneje Maxovi karieri.

Belgijka Sophie Kumpen je bila čudežna deklica v kartingu, njen talent sta med drugima prepoznala nekdanji šampion Jenson Button in Red Bullov šef Christian Horner.

»Želela sem se prebiti v formulo 1. Preizkusila sem tudi nekaj avtomobilov. Toda poročila sem se z Maxovim očetom in morala sprejeti odločitev. Bil je voznik F1 in veliko smo potovali. Zato sem se odpovedala sanjam, toda imam zadoščenje, ker gledam sina, ki počne, kar sem si vedno želela,« je za Marco povedala Kumpenova.

Če bi ji uspelo priti v F1, bi bila tretja ženska v elitnem motošportu. Samo Maria Teresa de Filippis in Lella Lombardi sta doslej štartali na veliki nagradi. Lombardijeva je tudi osvojila pol točke na VN Španije leta 1975.

Sophie Kumpen je pogosto na dirkah. FOTO: F1

»Dirkal sem proti njej, bilo je leta 1989 na mladinskem svetovnem prvenstvu v kartingu,« se je spominjal Horner. »Na tej dirki je bilo nekaj zares talentiranih voznikov, denimo Jan Magnussen, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella in Dario Franchitti. In Sophie je bila brez dvoma med desetimi najboljšimi na svetu.«

Button, svetovni prvak iz leta 2009, je dodal: »Sophie je bila fantastična voznica. Leta 1995 je bila moja partnerica v kartingu, videl sem jo voziti. Vem, da je bila zelo dobra.«

Njena odločitev, da opusti kariero, se je obrestovala. Max bi lahko postal edini po Michaelu Schumacherju, ki bi mu uspelo nanizati pet naslovov svetovnega prvaka. Toda to bo težka naloga, Red Bull je že v tej sezoni kazal znake popuščanja, prihodnje leto pa bosta favorita Ferrari, v katerega prihaja Lewis Hamilton, in McLaren.

V belgijskem Hasseltu rojeni Max ima tudi mlajšo sestro Victorio, ki se je prav tako preizkusila v dirkaškem športu, ter dve polsestri in polbrata. Jos se je namreč po ločitvi od Kumpenove še dvakrat poročil. Max je že kot majhen otrok šel živet k očetu, Victoria je ostala z mamo.