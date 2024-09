Koliko zaslužijo dirkači formule 1

Vozniki formule 1 so od nekdaj znani po razkošnem in pogosto razuzdanem življenjskem slogu, živijo v lepih vilah, imajo luksuzne avtomobile in pregrešno drage ure ter uživajo v družbi lepotic.

Kraljevski razred motošporta je s prihodom ameriške družbe Liberty Media v nekaj letih postal globalno še večji in tudi zavoljo Netflixove serije Drive to Survive postavlja rekorde gledanosti.

Vse to se pozna tudi pri plačah voznikov, ki gredo v višave. Dvajset dirkačev v sezoni 2024 tako skupaj na leto zasluži 240 milijonov evrov, kar je največ doslej.

Lando Norris kaže izjemno formo. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Najbolje plačani je svetovni prvak Max Verstappen, ki mu Red Bull na sezono daje 50 milijonov evrov, za njim je Lewis Hamilton, čigar plača pri Mercedesu je 40 milijonov €, na tretjem mestu je Charles Leclerc (Ferrari) s 30 mio €. Lando Norris, ki ogroža Verstappna v boju za naslov, je daleč zadaj, McLaren mu letno odšteje 17,5 mio €.

Sledita Fernando Alonso (Aston Martin) in George Russell (Mercedes) s po 16,5 mio, pa Sergio Perez (Red Bull, 13), Carlos Sainz (Ferrari, 11), Valtteri Bottas (Sauber, 9) ... Najnižje na lestvici je Japonec Juki Cunoda (AlphaTauri; 900.000).

Charles Leclerc je dobil Ferrarijevo domačo dirko v Monzi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

V naslednji sezoni bo na vrh znova skočil sedemkratni prvak Hamilton, saj mu je Ferrari ponudil 60 milijonov evrov letne plače. To pa je še vedno manj, kot je v šampionskih letih pri rdečih zaslužil Michael Schumacher, domnevno med 80 in 100 milijoni €.