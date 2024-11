Verstappen na brazilski drsalnici s 17. mesta do zmage

Trikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen (Red Bull) je na kaotični dirki za VN Brazilije v Sao Paulu prišel do dolgo pričakovane zmage, s katero je naredil ogromen korak k novemu naslovu. Štartal je šele s 17. mesta, ampak na mokri progi v dežju deklasiral konkurenco in se močno oddaljil od izzivalca Landa Norrisa (McLaren). To je bila prva zmaga za Nizozemca po VN Španije 23. junija, sedma v sezoni in 61. v karieri. Naslednja dirka bo 23. t. m. v Las Vegasu. Razlika med Verstappnom in Norrisom se je s 47 točk povečala na 62. Do konca so še tri dirke. Norris, ki je imel najboljši štartni položaj, je bil šele šesti, na zmagovalnem odru pa sta bila presenetljivo voznika Alpina, Sebastian Ocon in Pierre Gasly.