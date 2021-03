Vettel bo izzval tekmece z zelenim astonom martinom

Od Sebastiana Vettla Britanci veliko pričakujejo. FOTO: Glenn Dunbar/AFP

Vettel: Tu smo zato, da zmagujemo

Moštvo formule 1 Aston Martin, do lani Racing Point, je danes predstavilo dirkalnik za novo sezono. Prvi bolid pod znano blagovno znamko britanskih športnih avtomobilov se imenuje AMR21. Udarni voznik britanske ekipe, ki se pod tem imenom vrača v formulo 1 po več kot 60 letih, bo nekdanji svetovni prvak NemecAston Martin na predstavitvi ni razočaral navijačev. Dirkalnik je v prepoznavni zeleni barvi, ki je nekoč v drugačnih dirkaških časih veljala za zgolj britanski dirkaški zaščitni znak kot »british racing green«.Nekdanji Racing Point je novo ime prevzel, potem ko je lastnik moštva, kanadski milijonar, prevzel tudi tovarno športnih avtomobilov Aston Martin ter se odločil, da bo zaradi marketinških razlogov v formuli nastopal z ekipo s tem imenom. Dirkalnike bodo sicer poganjali Mercedesovi motorji.V ekipi kot voznik ostaja njegov sin, novinec pa je nekdanji štirikratni svetovni prvak z Red Bullom in do lani dolgoletni Ferrarijev dirkač Vettel. Prav od Nemca v ekipi veliko pričakujejo.»Za vse nas je to zelo vznemirljivo. S Sebastianom smo dobili izkušenega dirkača in svetovnega prvaka, ki ima ogromno izkušenj pri razvoju zmagovitih dirkalnikov. Zato je tako pomembno, da smo se dogovorili za sodelovanje z njim. Prinaša samozavest in zmagovalno miselnost, tudi mi se bomo lahko veliko naučili,« je ob predstavitvi dejal vodja ekipe»Zame je to novo poglavje. Dejati, da bomo zmagovali, je lahko zelo samozavestno, toda tu smo zato, da zmagujemo,« pa je napovedal Vettel. Prvič bo za volanom novega dirkalnika sedel v četrtek, ko bo imela ekipa v Silverstonu kratek preizkus.