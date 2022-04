Vodilni Scottie Scheffler potrdil, da je najboljši

Vodilni igralec svetovne lestvice v golfu Američan Scottie Scheffler je z zmago na mastersu v Augusti potrdil svoj položaj in osvojil svoj prvi naslov na turnirjih major. Za zmago na tem prestižnem tekmovanju je potreboval 278 udarcev, tri manj od Roryja McIlroya s Severne Irske.

McIlroy je prepozno pokazal ves svoj repertoar, saj je zadnji dan igrišče zmogel z vsega 64 udarci in izenačil rekord tega legendarnega igrišča. A razlika je bila prevelika, saj je po treh dneh za Schefflerjem zaostajal za deset udarcev in na koncu se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Obenem je dokazal, da bi lahko dopolnil golfski grand slam, ki ga tvorijo masters, prvenstvo PGA, The Open ter US Open. Manjka mu le še zeleni jopič, ki ga dobi zmagovalec Auguste. Tukaj je prav z današnjim drugim mestom dosegel najboljši izid v karieri.

Scheffler pa je imel mirno končnico. Pred zadnjim dnem je imel že lepo prednost pred tekmeci in le potrdil, da bo prejel ček v višini 2,7 milijona dolarjev (2,5 milijona evrov), ki ga dobi zmagovalec. Tretje mesto sta si razdelila Avstralec Cameron Smith in Irec Shane Lowry, ki sta za zmagovalcem zaostala za pet udarcev.

Res ključna na tekmi je bila danes 12. luknja, ko je Smith povečal svoj zaostanek s treh udarcev na štiri in malo verjetno je bilo, da lahko Schefflerja še preseneti.

Scheffler, ki je pred osmimi tedni dobil prvi turnir serije PGA, nato pa zmagal na še dveh tekmovanjih, je po zmagi sijal od veselja. »Z besedami ne znam opisati, kaj mi ta zmaga pomeni. Lahko rečem le: 'hvala' in to znam ceniti,« je dejal, potem ko je oblekel zeleni suknjič.

Njegova zmaga od prvega dne naprej ni bila vprašljiva, saj je bil edini na tekmovanju, ki je v štirih dneh ostal pod parom igrišča.

Tiger Woods, petkratni zmagovalec turnirja v Augusti, je bil zadovoljen že s tem, da je zmogel končati turnir po hudi avtomobilski nesreči.. FOTO: Mike Segar/Reuters

Za kako prestižen turnir gre, pove tudi denarni sklad. Ta je letos narasel z lanskih 11,5 na 15 milijonov $ (10,6 mio € na 13,8 milijona €, op. STA), zmagovalna nagrada pa za 630.000 $ (580.000 €).

Še lani je Japonec Hideki Macujama, ki je tokrat končal na 14. mestu, za zmago prejel vsega 2,07 milijona ameriških zelencev. A danes je Macujami pripadla še ena vloga. Kot branilec naslova je moral po tradiciji predati zeleni jopič letošnjemu zmagovalcu. »To je najboljša stvar tega turnirja,« pa je to komentiral Scheffler.

Javnost je podrobno spremljala tudi vrnitev Tigerja Woodsa, petkratnega zmagovalca Auguste, ki se je 14 mesecev po prometni nesreči vnovič udeležil turnirja na najvišji ravni. V četrtek je tekmovanje začel z odličnimi 71 udarci in v petek potrdil nadaljevanje nastopov za konec tedna. A tega ritma nato ni zdržal in končal je kot 49.

»Občutki so neverjetni in težko to opišem. Spomniti se morate, kje sem bil pred nekaj več kot letom dni, in da sem zdaj tukaj odigral celotni turnir, je res noro. Še pred mesecem dni nisem bil prepričan, da to zmorem,« je dejal Woods.