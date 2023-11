Vprašala se je, kaj ji še manjka do prvega mesta, in si hitro odgovorila

V bežigrajskem klubu so včeraj pripravili prisrčen sprejem za svojo judoistko Andrejo Leški, ki si je minulo soboto v Montpellierju izbojevala naslov evropske prvakinje v kategoriji do 63 kilogramov. Tako je letos osvojila še drugo žlahtno kovino na velikem tekmovanju, potem ko je na majskem svetovnem prvenstvu v Dohi zablestela s srebrno kolajno.

»V zadnjih dneh pred odhodom v Francijo sem se večkrat vprašala, kaj mi še manjka do prvega mesta. Telesno sem dobro pripravljena, tudi tehnično in taktično sem dobro podkovana. Toda na velikih tekmovanjih mi je večkrat manjkala le tista pika na i, da bi se zavihtela povsem na vrh. Potem sem se vprašala, ali sem lahko prvakinja, in si hitro odgovorila: da, seveda sem lahko najboljša! To sem nato tudi dokazala,« je ključ do podviga razkrila 26-letna Koprčanka.

Zlato kolajno Andreje Leški si je še enkrat od blizu ogledal tudi trener Luka Kuralt. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po finalni zmagi nad Izraelko Gili Sharir ji je vidno odleglo. »Med zaključnim dvobojem sem v nabito polni dvorani slišala navijanje gledalcev, ko je bilo konec, pa nisem slišala več ničesar. Takrat sem začutila le še mir,« je zaupala Leškijeva. Za trenerja Luko Kuralta je bila prva borba (s Španko Cristino Cabana Perez) najbolj stresna, med finalno pa je že po 60 sekundah vedel, da je Andreja boljša in da ji zmaga ne more več uiti.

V prostorih Judo centra Ljubljana so pozdravili tudi sestri Kiro in Koro Kojc, ki sta se na nedavnem svetovnem prvenstvu v katah ovenčali z zlato lovoriko, njun uspeh pa sta v Abu Dabiju dopolnili bronasti Živa Vilfan in Tina Jaklič. »Kakšni rezultati! Zlata kolajna na evropskem prvenstvu v Montpellierju ter še zlata in bronasta na svetovnem prvenstvu v katah v Abu Dabiju. Brez besed smo,« pa je dejal Borut Marošek, vršilec dolžnosti predsednika Judo zveze Slovenije.