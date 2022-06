Vrnila se je s svežo glavo in nekaj treme

Triindvajsetletna Janja Garnbret je konkurenco premagala na uvodni nedeljski tekmi sezone svetovnega pokala v težavnosti v Innsbrucku.

»Mislim, da je bilo odlično. Čeprav sem bila tudi malo nervozna, česar sicer nisem kazala. Vseeno je to bila prva tekma svetovnega pokala v težavnosti v sezoni, ko ne veš, kje si. Se mi zdi, da sem dobro odplezala vse, pa tudi, da sem se imela 'ful fajn',« je po nedeljskem finalu za STA povedala olimpijska šampionka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu.

Na dveh tekmah, na katerih je nastopila v poolimpijski sezoni doslej, je na obeh zmagala. Po Meiringenu v začetku aprila, kjer je konkurenco pokorila v balvanih, si je vzela tekmovalni premor.

»Mislim, da je bilo dobro, da nisem nastopila na vseh balvanskih tekmah, ker sem se na tekmovanja vrnila s svežo glavo,« je dejala v zvezi s tem. V Innsbrucku je vodila po kvalifikacijah in polfinalu z osvojenimi vrhovi smeri. V finalu je vrh ostal neosvojen.

»Mislim, da je bil finale odličen. Želela sem si težko smer in sem jo tudi dobila. Za punce je po mojem bilo to to. Smeri sicer nisem splezala do vrha, ampak finalna smer je bila težka in vsaka od punc je pokazala, kar je imela, tudi jaz sem odplezala, tako kot sem lahko, in sem s tem tudi zadovoljna,« je nadaljevala.

Ne želi se obremenjevati s seštevanjem dosežkov

Pri 23 letih je Korošica lastnica že 33 zmag v svetovnem pokalu, 19 od teh v težavnosti, 14 v balvanih: »Vedno, ko pomislim, kaj sem vse že dosegla, mi je res neverjetno, kako mi je uspelo pri teh letih vse to doseči. Se pa seveda nočem s tem obremenjevati, o tem skušam razmišljati na način, da mi vsi ti dosežki ne ustvarjajo dodatnega pritiska.«

V finalu sta od 12 Slovencev, kolikor jih je nastopilo v sredinih kvalifikacijah, nastopila še Vita Lukan in Luka Potočar. Lukanova je osvojila sedmo mesto, Potočar pa je pristal tik pod stopničkami na četrtem.

»S finalno smerjo nisem najbolj zadovoljna. Ne morem reči, da je bila tekma prav zelo uspešna zame. Naredila sem napako v smeri (zdrs), v kateri bi morala pokazati največ. Če pogledam celoto, pa mislim, da je bilo dobro zame, tudi za mojo psiho, da sem sploh nastopila v finalu. Da sem sebi dokazala, da po ne najboljšemu začetku v balvanih še kar sodim v vrh. Upam, da bom na tem rezultatu gradila še za naprej, ker se mi zdi, da sem dobila tisto samozavest, ki jo tudi potrebujem,« je dejala Lukanova.

»Na koncu mislim, da je to rezultat, ki si ga lahko vzamem za dober začetek sezone, ko še ne veš točno, kako je s formo, konkurenco. Moram poudariti, da se mi zdi, da sem pripravljen. Četrto mesto je 'nelagodno', ker mi je res zelo malo manjkalo do stopničk, a vseeno moram reči, da sem zadovoljen,« pa je dejal Potočar.

Zadovoljen je bil tudi selektor slovenske članske reprezentance Gorazd Hren: »Smo pričakovali, da bo ženski finale težek in je res bil ekstremno težek. Ampak prav je, da je bilo tako, da je lahko Janja pokazala, da je boljša. Res je to dobro nakazala. Zelo spodbuden uvod v sezono, tudi z dosežkoma Vite in Luka. Mislim pa, da so tudi drugi dobro pripravljeni. Bi rekel, da rezultati niso pokazali vsega, česar so sposobni, sem kar optimističen glede naslednjih tekem.«

Pred vrhuncem sezone avgustovskim evropskim prvenstvom v Münchnu so še tri tekme svetovnega pokala v težavnosti v Villarsu, Chamonixu in Brianconu in na prav vseh bo nastopila tudi Janja Garnbret.