Vsemogočni Canelo Alvarez naletel na podivjanega Bivola

To je bila že 20. zmaga za 31-letnega Dimitrija Bivola (brez poraza), ki ni imel nikakršnih težav z nerazpoloženim Mehičanom Saulom »Canelom« Alvarezom v Las Vegasu in prepričljivo s trikrat po 115:113 (sodniki so bili do poraženca in armade njegovih navijačev precej prizanesljivi).

Alvarez, vladar supersrednje kategorije, v kateri si je priboril status svetovne zvezde in enega najbolje plačanih športnikov, je ob premiku v težji rang tekmovanja doživel morda celo najbolj boleč poraz v karieri. Njegov obraz je bil že med dvobojem poln sledi silovitih udarcev Bivola, ki je po dvoboju dejal: »Danes sem se dokazal. Žal mi je, ker sem ti pokvaril načrte glede spopada z Genadijem Golovkinom. Hvala Canelu in njegovi ekipi, velik šampion je in spoštujem ga.«

Mehičanu ni uspelo prebiti čvrstega Bivolovega garda, dejal je, da mora razplet pač sprejeti: »To je boks. Velik šampion je. Včasih v boksu zmagaš, včasih izgubiš. Ne bom iskal izgovorov.« Dodal je, da bo brez dvoma zahteval povratni dvoboj, kar mu omogoča tudi pogodba. Bivol se novega spopada že veseli, sploh zato, ker mu pred »gostujočim« občinstvom nihče ni pripisoval večjih možnosti.

»Zdaj me bodo obravnavali kot šampiona,« je dodal Bivol.