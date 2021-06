Z velikokalibrsko puško velika kolajna

Rajmond Debevec, Robi Markoja in Erik Kandare so na današnji ekipni tekmi evropskega prvenstva v Osijeku osvojili bronasto odličje v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj na 300 metrov. Slovenija je v dvoboju za tretje mesto po točkah premagala Finsko s 52:38. V tekmi za zlato kolajno je bila Švica boljša od Avstrije s 46:38. Na ekipni tekmi v tej neolimpijski disciplini je nastopilo zgolj pet reprezentanc.



Slovenija je tako osvojila svojo četrto medaljo na letošnjem EP z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico, ki se bo v soboto končalo v slavonski prestolnici. Na ekipni tekmi z zračno puško je slovenska ženska reprezentanca v postavi Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič osvojila odličje srebrnega leska, slednja je bila bronasta tudi na posamični tekmi v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj na 300 metrov. Bronasto kolajno je osvojil tudi Debevec v disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov.



Danes je bila na sporedu tudi ekipna tekma v olimpijskem trapu. Slovenski strelci Denis Vatovec, Boštjan Maček in Tadej Kostanjevec so zadeli 475 letečih tarč, kar je zadostovalo za 12. mesto. V sedmih serijah je bil med Slovenci najbolj natančen Vatovec, ki je zadel 162 od 175 možnih glinastih golobov. Maček je imel dva zadetka manj, Kostanjevec pa je zadel 153 letečih tarč. Na dvodnevni posamični tekmi v hitrostrelni pištoli na 25 metrov se je od treh slovenskih strelcev najbolj izkazal Peter Tkalec, ki je s 551 krogi zasedel 35. mesto. Jan Hribar in Peter Jenko prvi dan tekmovanja končala povsem na repu razpredelnice. Prvi je s 531 krogi zasedel 41., drugi pa s 510 krogi 42. mesto.

