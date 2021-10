Za državno krono na Rakeku tudi Darko Jorgić

Za naslove v sezoni 2020/21 se bodo pomerili člani in članice posamezno ter dvojice. Zaradi klubskih obveznosti ne bo branilca naslova med posamezniki, Denija Kožula, prav tako pa med prijavljenimi ni aktualne državne prvakinje Ivane Zera. Prvo ime državnega prvenstva bo zagotovo Darko Jorgić, najbolje uvrščeni slovenski igralec svetovne lestvice Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) in četrtfinalist olimpijskih iger.

»Žal imamo v nedeljo četrtfinalno tekmo nemškega pokala proti ekipi Post SV Mühlhausen, zato na Rakek ne morem priti. Sem pa prejšnji teden v četrtek začel trenirati. Na srečo nisem čutil nobenih bolečin, tako da treninge stopnjujem. Računam, da bom v začetku novembra igral na obeh turnirjih WTT Contender v Laškem,« je svojo odsotnost pojasnil Kožul, ki je zaradi težav s kolenom moral odpovedati svoj nastop na ekipnem evropskem prvenstvu v Romuniji.

Tako 24-letni Logatčan ne bo mogel braniti lanskega naslova, ko je v finalu premagal Jorgića, kar je bil njun tretji zaporedni finalni obračun na državnih prvenstvih. V prvih dveh je bil boljši leto dni mlajši Jorgić, ki ima en naslov še iz leta 2017, na Rakeku pa bo seveda v vlogi prvega favorita. V moški konkurenci je sicer prijavljenih 68 igralcev, tudi oba reprezentanta Peter Hribar in Tilen Cvetko, ki sta nastopila na ekipnem evropskem prvenstvu v Romuniji, manjkal pa bo aktualni mladinski državni prvak, Aljaž Godec, ki ima prav tako klubske obveznosti v Nemčiji.

Na zadnjem državnem prvenstvu sta si tretje mesto delila Tomaž Pelcar in Mitja Horvat, ki bosta igrala tudi ta konec tedna.

Zaradi klubskih obveznosti v Franciji bo manjkala tudi Ana Tofant, prav tako pa med 27 prijavljenimi ni lanske državne prvakinje, Ivane Zera, in Tamare Pavčnik (obe članici Vesne), ki v letošnji sezoni ne igra v ekipnem državnem prvenstvu. Konkurenca bo zato nekoliko okrnjena, vendar se kljub temu obetajo nadvse zanimivi boji za naslov državne prvakinje. V ožji krog favoritinj bodo sodile Katarina Stražar, Lea Paulin, Lara Opeka in Aleksandra Vovk, ki je tudi prva nosilka prvenstva. Lani je v finalu Zera premagala Stražarjevo, tretje mesto pa sta si delili Pavčnikova in Opeka.