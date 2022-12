Za olimpijsko normo bi zamenjala vse letošnje dosežke

Kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman je za odlično sezono 2022 dobila še eno priznanje. Kajakaška zveza Slovenije (KZS) jo je razglasila za svojo športnico leto, v končnem izboru je premagala kajakašici na divjih vodah Evo Terčelj in Ajdo Novak, kar se je zgodilo prvič. A Ostermanova pravi, da bi vse ta letošnja priznanja zamenjala za olimpijsko normo, ki jo bo lovila na svetovnem prvenstvu naslednje leto.

»Seveda sem počaščena in se veselim tega priznanja, ki ga še nisem imela. A na lovorikah ne želim zaspati, z mislimi sem že pri naslednji sezoni, za katero se že pripravljam. Na svetovnem prvenstvu se bodo delile olimpijske norme, jaz pa si zelo želim nastopiti v Parizu in tudi tam dobro veslati,« je na prireditvi kajakaške zveze dejala Koprčanka, za katero je fantastična sezona. Na svetovnem prvenstvu je osvojila srebrno kolajno na 200 metrov, na evropskem prvenstvu je osvojila dve kolajni, odlična je bila tudi na dveh tekmah svetovnega pokala.

»Seveda take sezone nisem pričakovala. Po razhodu s Špelo Ponomarenko Janić nisem vedela, kako in kaj. Začela sem se pripravljati sama, nisem vedela, kam to vodi, nato pa sem odšla na priprave v Kalifornijo, kjer sem se za sodelovanje dogovorila s slovaškim trenerjem. Na treningih sem uživala, bila srečna tako v športnem kot zasebnem pogledu in vse to je obrodilo sadove. Rezultati so bili fantastični, s tekme v tekmo so se ponavljali, uživala sem,« se je na minulo sezono ozrla Osterman, ki pa meni, da ima rezerve in da je lahko še boljša.

S Špelo vsaka svojo pot

»Delamo na tem, da se še izboljšam. Čemu posvečamo največ časa za izboljšavo ne bom izdala, to je skrivnost. Nasploh imam rada spremembe, teh je v treningu kar nekaj, sprememba bo tudi kraj februarskih priprav v toplih krajih. Letos ne bom odšla v Kalifornijo, ampak v Južnoafriško republiko in tega se zelo veselim,« je kraj zimskih priprav izdala članica nekdanjega dvojca s Špelo Ponomarenko Janić, ki se je razšel po nesrečnem ali nespretnem dogodku na olimpijskih igrah, po katerem se nista uvrstili v finale.

»S Špelo se ne vidiva dosti, čeprav sva obe Koprčanki. Imava različne trenerje, zato se srečava le na kakšnih prireditvah, kakšnih nasvetov pa zdaj od nje ne iščem več. Po olimpijskih igrah sva šli vsaka svojo pot in če bi se še enkrat odločala, bi se odločila isto. A da se to ni zgodilo že prej, mi pa ni žal. Preživeli sva lepe trenutke, prišli do lepih uspehov, a potrebovala sem nekaj novega. Mi pa je osnova, ki sem jo dobila v dvojcu, zelo pomagala v enojcu,« ne obžaluje časov v dvojcu Osterman.

Njen glavni cilj bo svetovno prvenstvo, na katerem bo morala za normo osvojiti eno izmed prvih šestih mest, poleg tega pa jo čaka še nastop na evropskih igrah in tekmah svetovnega pokala.

»Ne vem, zakaj se imenuje svetovni pokal, če sta le dve tekmi. Vsekakor bi si želela kakšne tekme več, tudi kakšne dodatne tekme, kot je bil letos superpokal v Kanadi. Lahko bi dodali kakšno tekmo z različnimi disciplinami, jaz ima vedno rada nekaj novega,« je povedala kajakašica, ki se bo v novi sezoni preizkusila tudi na 1000 metrov.

»Že letos sem bila prijavljena na tekmo na 1000 metrov, a sem jo v zadnjem možnem trenutku zamenjala za 200 metrov. Tri discipline hkrati gojiti je težko, zagotovo pa se bom v novi sezoni preizkusila tudi razdalji na 1000 metrov,« trdi Koprčanka, ki obljublja, da na lovorikah ne bo zaspala in bo naredila vse, da izpolni zadane cilje: »Na vse letošnje rezultate sem že pozabila in se že posvetila delu za naslednjo.«

API IMPORT

FOTO: Kajakaška Zveza Slovenije

FOTO: Kajakaška Zveza Slovenije

FOTO: Kajakaška Zveza Slovenije