Za Slovenijo se bo boril tudi obetavni Ukrajinec

V Talinu se je začelo mladinsko evropsko prvenstvo v judu (do 21 let), na katerem ima slovenska reprezentanca devet tekmovalcev. Med njimi že ima kolajno s tega tekmovanja Nika Koren (do 70 kg), ki se je lani v Haagu izkazala s tretjim mestom.

Ob Maši Slavinec (do 52 kg) in Jevgeniji Gajič (do 57 kg), ki sta morali v današnjih uvodnih dvobojih priznati premoč Nemki Tabei Niki Mecklenburg oziroma Azerbajdžanki Fidan Alizada, bosta v ženski konkurenci naše barve branili še Ema Kolmanko (do 78 kg) in Tara Janjič (nad 78 kg).

Med moškimi se bo prvič pod slovensko zastavo na velikem tekmovanju boril tudi obetavni Ukrajinec Oleksij Boldrijev, ki na svetovni mladinski lestvici v kategoriji do 90 kilogramov tačas drži visoko tretje mesto. Ob njem so v naši vrsti še Jure Štular (do 81 kg), Vid Kavnik (do 100 kg) in Žan Kostanjšek (nad 100 kg).