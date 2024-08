Kaznovali švedsko čudežno deklico: To je hud udarec zame, to je moje življenje!

Tara Babulfath se je pred dobrimi tremi tedni v Parizu vpisala v zgodovino kot prva judoistka, ki je Švedski izbojevala kolajno na olimpijskih igrah. V kategoriji do 48 kilogramov je svojo izjemno nadarjenost potrdila s tretjim mestom. Odgovornim pri Svetovni judoistični zvezi (IJF) pa je šlo v nos njeno vedenje po tretji kazni v polfinalu z japonsko šampionko Nacumo Cunoda, ko se ni strinjala s sodniško odločitvijo in ni želela takoj zapustiti blazin.

Zaradi tega so jo pristojni pri IJF kaznovali s trimesečno prepovedjo nastopov na tekmovanjih. Za nameček se v tem obdobju ne bo smela udeleževati niti priprav v tujini. Kazen je začela veljati 30. julija in bo tako trajala do 30. oktobra. Švedska čudežna deklica, ki je luč sveta ugledala 3. januarja leta 2006 v Stockholmu, je prek družbenega omrežja Instagram sporočila, kaj si misli o odločitvi disciplinske komisije pri IJF.

Tara Babulfath je kot prva švedska judoistka osvojila kolajno na olimpijskih igrah. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

»Na tretjo kazen sem se odzvala tako, kot sem se, ker nisem imela občutka, da bi onemogočala borbo. Želela sem si le, da bi si sodnik ogledal posnetek akcije. Moja reakcija nikakor ni bila uperjena proti Nacumi Cunoda, ki jo globoko spoštujem,« je zapisala 18-letna Švedinja in priznala, da je kazen zanjo hud udarec, ker ima zares rada judo. »To je moje življenje! Toda obljubljam, da se bom novembra na tatami vrnila močnejša in še odločnejša kot kadarkoli prej,« je napovedala Tara Babulfath in za švedsko televizijo pojasnila, da se na nobenem drugem tekmovanju ne bi odzvala tako kot v Parizu. »Olimpijske igre pa so le na vsaka štiri leta ...«