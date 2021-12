Za torpedo iz Maribora kolajne kmalu pravilo in ne več izjema

V nadaljevanju preberite:

Katja Fain, članica plavalnega kluba Branik, je danes imela precej natrpan urnik. Pred novinarsko konferenco Plavalne zveze Slovenije v medijskem središču OKS v Ljubljani je v domačem mestu prejela priznanje in 10.000 evrov MO Maribor za vrhunski dosežek, 15. mesto na njenem prvem olimpijskem nastopu v Tokiu. Čez tri leta v Parizu bi lahko ta izid še krepko izboljšala. Naslednji kratkoročni izziv pa je lahko kolajna na EP v 50-metrskem bazenu. Kaj sta o sezoni povedala selektor Gorazd Podržavnik in predsednik PZS Boro Štrubelj. Kaj meni Katjina mama in trenerka Metka Sparavec?