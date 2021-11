Zaradi obtožb o zlorabah odstopil madžarski plavalni trener

Madžarsko plavanje pretresa škandal. Eden najbolj vplivnih in uspešnih trenerjev in predstavnikov stroke ter zveze 64-letni Gyorgy Turi je odstopil zaradi obtožb o fizičnih in psihičnih zlorabah, katerih žrtve so bili plavalci, vključno z Laszlom Csehom, dobitnikom štirih srebrnih in dveh bronastih olimpijskih kolajn.

Turi, ki je treniral dvakratnega svetovnega prvaka in šestkratnega nosilca olimpijskih medalj Cseha ter druge vrhunske plavalce, je dejal, da je zaradi obtožb njegov položaj postal »neobvladljiv«, kar bi lahko škodilo ugledu športa in njegovega kluba.

»Z današnjim dnem odstopam s položaja tehničnega podpredsednika, člana upravnega odbora in predsednika vadbene komisije Madžarske plavalne zveze (MUSZ),« je dejal v odprtem pismu, objavljenem v lokalnih medijih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Cseh, ki ga je Turi treniral večino kariere do leta 2014, je prejšnji mesec v intervjuju razkril, da je Turi plavalce izpostavil fizični zlorabi in »psihološkemu terorju«. Cseh je tekmovalno kariero končal po olimpijskih igrah letos v Tokiu. Po Csehovih razkritjih je več drugih plavalcev povedalo lokalnim medijem, da se je Turi med treningi posluževal nasilja in poniževanja, vključno z vlečenjem plavalca iz bazena za lase in pretepanjem.

Odziv zveze: To je edina sprejemljiva odločitev

Neimenovana plavalka je povedala, da jih je Turi, ki je bil znan po vzdevku »Car«, primerjal s prašiči, če je tehtnica pokazala, da so se zredili. Trener, ki je priznal, da je enega plavalca med treningi udaril v obraz tudi s palico, je svoje kontroverzne metode zagovarjal kot »del takratne poti do uspeha«.

»Prvi naj vrže kamen tisti, ki, ko se je ukvarjal z otroki v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ni nikogar dvignil iz vode bolj agresivno, kot je danes sprejemljivo,« je povedal za lokalno novičarsko spletno stran.

Na madžarski plavalni zvezi so v začetku meseca sprožili preiskavo obtožb. Ob tem pa je predsednik zveze Sandor Wladar v izjavi dejal, da je Turijev odstop v tem trenutku »edina sprejemljiva odločitev«.

»V madžarskem plavanju ni prostora za kakršno koli zlorabo, čeprav je nedvomno dejstvo, da je Turijev klub v zadnjih letih in celo desetletjih dosegel fantastične uspehe v bazenih, izjave nekdanjih tekmovalcev mečejo resno senco na rezultate,« je dejal Wladar.