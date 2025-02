Zaradi Slovenije zavrnil podaljšanje pogodbe s Trentinom

V nadaljevanju preberite:

V najmočnejših evropskih odbojkarskih ligah, poljski in italijanski, se klubi s programom tekem hitro pomikajo proti končnici. Na Poljskem in na Apeninskem polotoku igra več slovenskih reprezentantov, srednji bloker Jan Kozamernik si je kruh služil v poljskem prvenstvu, že drugo sezono svojo kakovost unovčuje pri Trentinu. Več o vračanju na igrišče po neugodni poškodbi, o novem selektorju slovenske reprezentance, sicer klubskem trenerju Fabiu Soliju, in kje bo nadaljeval športno pot preberite v pogovoru z njim.