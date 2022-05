Zaradi zapleta na boksarski zvezi v Armenijo odpotoval le Nik

V Erevanu so dvignili zastor nad že 44. evropsko prvenstvo v (olimpijskem) boksu, na katerem ima Slovenija na žalost samo enega tekmovalca. Naše barve bo namreč v glavnem mestu Armenije branil zgolj obetavni Nik Nikolov Veber.

Mlademu Korošcu, članu DBŠ Fužinar Ravne, sicer žreb ni bil pretirano naklonjen. Resda je 21-letni Nikolov Veber v uvodnem krogu polvelterske kategorije (do 63,5 kilograma) prost, v četrtkovem dvoboju osmine pa se bo postavil po robu Francozu Lounesu Hamraouiju. Z dve leti starejšim boksarjem iz Rouena se je Nik pomeril že na lanskem svetovnem prvenstvu v Beogradu, kjer se je zmage po točkah veselil Hamraoui.

Med kandidati za nastop v Armeniji je bil tudi Tadej Černoga, ki je lani pisal zgodovino slovenskega boksa na svetovnem prvenstvu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenskih kandidatov za nastop v Erevanu je bilo sicer več, vendar pa se je zapletlo na relaciji med nekaterimi klubi, selektorjem Vlatkom Nikolovom in vodstvom Boksarske zveze Slovenije (BZS). Med tistimi, ki bi si tudi zaslužil odpotovati na evropsko prvenstvo, je vsekakor piranski as Tadej Černoga (do 60 kg), ki je jeseni kot naš prvi boksar v zgodovini dosegel dve zmagi na svetovnem prvenstvu v glavnem mestu Srbije.

Toda odgovorni so slednjič preostalim kandidatom prižgali rdečo luč, ker se – kakor odgovarjajo na BZS – niso odzvali povabilu na reprezentančne priprave niti niso odgovorili, zakaj jih na njih ni bilo.