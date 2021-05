Zavec oživlja profesionalni boks, na Ptuju tudi Kozinova

Ema Kozin bo imela na Ptuju pripravljalno borbo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Medtem nam je Rudolf Pavlin, trener naše šampionke Eme Kozin, potrdil, da se bo na ptujskem spektaklu predstavila tudi njegova varovanka. »Za Emin drugi obračun s Srbkinjo Radano Knežević smo potrebovali dovoljenji od organizacij WBC in WBF, ki smo ju tudi dobili,« je razkril Pavlin in pristavil, da bo to za Kozinovo, ki si v srednji kategoriji lasti šampionski pas združenja WBF in obenem tudi začasni naslov svetovne prvakinje zveze WBC, pripravljalna borba za obračun z Južnoafričanko Noni Tenge konec julija na Malti.



»Za nastop na Ptuju smo se odločili predvsem zaradi promocije slovenskega profesionalnega boksa,« je še poudaril Korošec in dodal, da bosta iz Valores Probox Teama ŠC Gepard nastopila tudi Lovro Kramberger in Nijaz Ljubijankić.

Ptujski šampions svojo ekipo pripravlja niz zanimivih večerov v poklicnem boksu. Prvo tekmovanje bo na sporedu že čez dvanajst dni (22. maja) v športni dvorani Campus Sava Ptuj.»V prvi vrsti si želimo, da bi z našimi prireditvami približali profesionalni boks ljubiteljem borilnih veščin in športa nasploh,« je omenil 45-letni Trdobojec in v isti sapi pristavil, da zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa na uvodnem spektaklu po vsej verjetnosti na žalost (še) ne bo gledalcev. Bodo pa omogočili ogled dvobojev prek uradne Facebookove strani Dejan Zavec.Za začetek bo nekdanji svetovni prvak v velterski kategoriji po različici IBF čez dobra dva tedna gostil devet dvobojev z vrhunskimi slovenskimi in tujimi boksarji. O imenih borcev nekdanji profesionalni svetovni prvak v velterski kategoriji po različici IBF še ni želel govoriti, ker njihovi nastopi še niso stoodstotno potrjeni.