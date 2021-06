ZDA na lestvici (virtualnih) kolajn na vrhu, Sloveniji največ štiri odličja

Na zadnji različici je na prvo mesto uvrstila Združene države Amerike, Slovenije pa ni na seznamu 30 najuspešnejših držav. Po napovedi Olympicmedalspredictions bo Slovenija osvojila štiri, po Bestsports pa tri odličja. Čeprav se avtorji strani Gracenote, ki ZDA napoveduje 114 kolajn, strinjajo, da so letošnje igre najbolj nepredvidljive v zgodovini, so kljub temu s pomočjo informacij z iger 2016 sestavili lestvico najuspešnejših 30 držav nosilk odličij.



Ameriški športniki naj bi po njihovi zadnji napovedi, ki so jo objavili 14. aprila, osvojili 43 zlatih, 30 srebrnih in 41 bronastih odličij. Kitajci naj bi osvojili 38 naslovov olimpijskega prvaka, skupno pa 85 odličij, tretje mesto pa naj bi ob koncu iger zasedli ruski športniki s 73 kolajnami, od tega 23 zlatimi. Ruski športniki bodo zaradi kazni, ki so jo prejeli zaradi sistematskega dopinga v državi, sicer nastopali pod olimpijsko zastavo.



Med evropskimi državami najvišje kotira Nizozemska s skupno 46 kolajnami, kar jo uvršča na peto mesto. Pred njo je še gostiteljica iger Japonska s skupno 59 odličji. Obe naj bi se po napovedih letos odrezali bolje kot pred petimi leti.

Od šestega do desetega mesta pa si na razpredelnici Gracenota tesno sledijo Francija (41), Avstralija (40), Velika Britanija (36), Nemčija (34) in Italija (33).



Poleg spletne strani Gracenote sta svojo napoved objavili tudi spletni strani Olympicmedalspredictions, ki Sloveniji napoveduje štiri odličja, in Bestsports, ki slovenskim športnikom napoveduje osvojitev treh odličij. Tudi ti dve strani sta na prvo mesto postavili ZDA.



Bestsports je zadnjo različico napovedi objavil 29. maja, v njej pa je slovenskim športnikom napovedal tri odličja - eno zlato in dve srebrni. Zlato Sloveniji pripisuje v športnem plezanju, srebrno pa v kajak/kanuju in judu. S tem se na virtualni lestvici Slovenija uvršča na 48. mesto.



Spletna stran Olympicmedalspredicitions pa Slovenijo uvršča na 39. mesto s po dvema zlatima in dvema bronastima odličjema. To mesto si deli z Grčijo. Štiri odličja je Slovenija osvojila tudi na poletnih igrah leta 2016 v Riu in 2012 v Londonu.

Zaradi koronske pandemije prestavljene olimpijske igre bodo v japonski prestolnici potekale med 23. julijem in 8. avgustom.

