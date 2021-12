Želi se čim bolj približati osebnim rekordom ali jih še izboljšati

V Abu Dabiju se bo v četrtek začelo plavalno svetovno prvenstvo v neolimpijskih 25-metrskih bazenih, ki bo trajalo vse do torka (21. decembra). V glavnem mestu Združenih arabskih emiratov (ZAE) bodo slovenske barve branile Katja Fain, Janja Šegel in Tjaša Vozel.

Katja Fainova, ki si je na nedavnem evropskem prvenstvu v Kazanu priplavala bronasto kolajno, je pred tremi leti na svetovnem prvenstvu v Hangzhouju na Kitajskem z 11. mestom na 800 metrov prosto poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev. V Abu Dabiju si jo želi izboljšati. »Nastopila bom v istih disciplinah kot na novembrskem evropskem prvenstvu, torej na 200 metrov prosto in 200 metrov delfin. V obeh disciplinah bi rada nastopila kar najbolje, se čim bolj približala osebnim rekordom oziroma jih izboljšala, potem pa bom videla, kam me bo to popeljalo,« je izjavila mlada Mariborčanka, ki bo v ZAE odpotovala neposredno s priprav v Livignu.

»Dejstvo je, da bo treba v Abu Dabiju že zjutraj plavati zelo, zelo hitro, da bi se sploh lahko borila za finalni nastop. Kakšen rezultat bo vodil med prvih osem na svetu, pa bomo videli šele na prizorišču,« je z napovedmi previdna ta čas najboljša slovenska plavalka. »Vem, da sem dobro trenirala. Upam, da mi bodo višinske priprave dodale še tisto stopničko, ki jo potrebujem za tako veliko tekmo.«

Želi si odplavati najboljše letošnje dosežke

Na pripravah v Livignu je bila krajši čas tudi najizkušenejša v slovenski vrsti Tjaša Vozel. Zanjo bo to tretje svetovno prvenstvo v kratkih bazenih. Zadnjič je na tem tekmovanju nastopila leta 2014 v Dohi, kjer se je v predtekmovanju na 100 m prsno uvrstila na 16. mesto, a je na žalost v dodatni tekmi za nastop v polfinalu izgubila proti kanadski plavalki, s katero sta dosegli enak rezultat.

V Abu Dabiju bo nastopila v vseh treh prsnih disciplinah – na 50, 100 in 200 metrov. »Kakšna bo konkurenca, zdaj še ni znano. Bodo pa verjetno rezultati finalov evropskega prvenstva v Kazanu zadostovali za polfinale svetovnega prvenstva,« je ocenila Vozlova.

»Moj cilj bo odplavati najboljše letošnje rezultate. V zadnjem mesecu sem se res odlično počutila, tudi treningi so potekali po načrtu, zagotovo sem od evropskega prvenstva dvignila formo, zato verjamem, da sem lahko na 50 in 100 metrov prsno zelo blizu svojim državnim rekordom,« je dodala Vozlova.

Za Abu Dabi nima posebnih ciljev

Na Ravnah na Koroškem pa od ponedeljka zadnje treninge pred odhodom v ZAE opravlja Janja Šegel, ki je po evropskem prvenstvu v Kazanu uspešno nastopila tudi na zaključnih tekmah mednarodne plavalne lige ISL v Eindhovnu, kjer se je njena ekipa Energy Standard ob koncu veselila tudi zmage.

Šeglova je na svojem prvem svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih prijavljena za nastope v štirih disciplinah, 100 metrov prosto, 200 metrov prosto, 100 metrov hrbtno in 100 metrov mešano. »Posebnih ciljev nimam, saj to prvenstvo ni bilo v mojem prvotnem načrtu. Bom pa odplavala po svojih najboljših močeh. Kaj bo to pomenilo glede uvrstite, pa bomo videli.«

Predvsem si želim odplavati državni rekord v disciplini 100 metrov mešano, vesela pa bom tudi osebnih rekordov v drugih disciplinah, je še dodala plavalka, ki se je za Abu Dabi dobro pripravila, a vseeno slabše kot za evropsko, saj se po štirih napornih mesecih kaže utrujenost.

»Več bomo lahko povedali, ko bomo videli seznam s prijavljenimi plavalci,« je dejal selektor Gorazd Podržavnik, ki od reprezentantk pričakuje boj za uvrstitev med najboljših 16.

Preostale slovenske plavalce ta teden v Kranju čaka državno prvenstvo. Že drugo zaporedoma brez najboljših, potem ko je Plavalna zveza Slovenije že poleti prvenstvo izpeljala brez olimpijcev, ki so tekmovali na igrah v Tokiu.